Покупатель iPhone 7 Plus сообщил о самовозгорании смартфона из-за батареи
Пользователь социальной сети Reddit с ником kroopthesnoop рассказал, что купил iPhone 7 Plus, которые загорелся, а затем взорвался. Он опубликовал фотографию смартфона со следами гари и деформацией защитного стекла. Упаковка, в которой был доставлен телефон, также повреждена
Стало известно о первом случае самовозгорания смартфона iPhone 7 Plus, который был представлен компаний Apple 7 сентября этого года.
Пользователь социальной сети Reddit с ником kroopthesnoop рассказал, что купил iPhone 7 Plus, которые загорелся, а затем взорвался. Он опубликовал фотографию смартфона со следами гари и деформацией защитного стекла. Упаковка, в которой был доставлен телефон, также повреждена.
Покупатель устройства утверждает, что взрыв телефона произошел во время его транспортировки от склада к нему. По словам пользователя, он даже не успел воспользоваться гаджетом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Independent.
По предварительным данным, причиной взрыва телефона могло послужить повреждение аккумуляторных батарей при транспортировке.
Информация о других случаях взрыва iPhone 7 Plus пока не поступала. Напомним, ранее с проблемой взрывов смартфонов из-за аккумулятора столкнулась компания Samsung. В итоге продажи смартфонов Galaxy Note 7 были приостановлены.