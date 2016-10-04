Сбербанк сообщил о запуске платежного сервиса Apple Pay
В России со вторника, 4 октября, начал работать сервис Apple Pay. Сервис запущен российским Сбербанком совместно с платежной системой Mastercard. Соответственно воспользоваться сервисом Apple Pay могут держатели банковских карт данной международной платежной системы Mastercard
В России со вторника, 4 октября, начал работать сервис Apple Pay. Сервис запущен российским Сбербанком совместно с платежной системой Mastercard.
Соответственно воспользоваться сервисом Apple Pay могут держатели банковских карт данной международной платежной системы Mastercard.
В Сбербанке сообщили, что оплаты через Apple Pay конфиденциальны и безопасны, что гарантирует платформа Mastercard Digital Enablement Service (MDES).
Номер банковский карт не хранится ни на электронном устройстве, которым пользуется плательщик, ни на серверах Apple. Вместо номера карты пользователю сервиса присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе Secure Element устройства.
Оплату через Apple Pay можно настроить в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
Оплачивать покупки и услуги можно с помощью смартфонов iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с помощью «умных часов» Apple Watch.