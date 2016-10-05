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05 октября 13:29

Ко дню рождения президента выпустили золотые «путинофоны» за 232 тысячи рублей

Российская компания Caviar ко дню рождения президента Владимира Путина выпустила специальную коллекцию смартфонов iPhone 7. Отметим, что компания Caviar специализируется на отделке мобильных телефонов

Фото: Пресс-служба Caviar

Российская компания Caviar ко дню рождения президента Владимира Путина выпустила специальную коллекцию смартфонов iPhone 7. Отметим, что компания Caviar специализируется на отделке мобильных телефонов.

Лимитированная коллекция «путинофонов» получила название Supremo Putin Damascus.

Смартфоны декорированы узором, которым украшали клинки из дамасской стали, а также барельефным портретом главы государства Владимира Путина. Дизайн смартфона представлен в двух вариациях: в титановой гамме и со вставками из золота.

«Путинофоны» выпущены с объемами памяти в 128 и 256 гигабайтов. Стоимость новых телефонов начинается от 207 тысяч рублей в версии с желтым золотом и достигает 232 тысяч рублей.

Тираж составляет 64 экземпляра смартфонов.

Владимир Путин отпразднует день рождения 7 октября. Ему исполнится 64 года.

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