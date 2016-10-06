Клиенты MasterCard могут подтверждать свои платежи с помощью селфи
Клиенты платежной системы MasterCard из 12 стран Европы могут совершать покупки в интернете при помощи селфи. Специальное мобильное приложение позволяет подтвердить онлайн-трансакцию, просто сфотографировавшись
Пока в России только начинают вводить бесконтактные способы оплаты товаров и услуг, в Европе держатели банковский карт уже могут расплачиваться с помощью селфи.
Так, клиенты платежной системы MasterCard из 12 стран Европы могут совершать покупки в интернете при помощи селфи. Специальное мобильное приложение позволяет подтвердить онлайн-трансакцию, просто сфотографировавшись. В MasterCard отмечают, что сделать селфи современным людям намного проще, чем ввести пароль.
Данная услуга доступна жителям Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Чехии и Швеции, сообщает «КоммерсантЪ».
Система Identity Check Mobile, больше известная как Selfie Pay, до этого работала только в США и Канаде, а также в Голландии в рамках пилотного проекта.
Для подтверждения сделки в интернете при помощи селфи пользователю необходимо скачать приложение и сфотографироваться, после чего его изображение попадет на серверы MasterCard.
Затем при оплате товара или услуги клиент, который уже есть в базе, будет каждый раз фотографировать себя и отправлять фотографию.
Чтобы избежать мошенничества приложение попросит пользователя подмигнуть, чтобы доказать, что перед камерой находится живой человек, а не его распечатанная фотография.