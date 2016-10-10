Водителей оштрафуют по стандарту
Утвержден ГОСТ для дорожных камер
С 1 июня 2017 года по всей России впервые будут действовать единые правила установки и производства комплексов фиксации нарушений ПДД: спустя три года разработки соответствующие ГОСТы утверждены Росстандартом. В документах записано, в частности, какую скорость камеры должны уметь измерять, при каких погодных условиях и в каком месте на дороге должны быть установлены. Эксперты говорят, что документ должен значительно упросить жизнь водителям, которым станет проще обжаловать незаконные штрафы.
Глава Федеральной службы по метрологии (Росстандарта) Алексей Абрамов подписал приказы об утверждении двух национальных стандартов, сообщили в ведомстве. Общие технические требования к комплексам фиксации нарушений ПДД и правила их применения вступают в силу с 1 июня 2017 года. О необходимости их разработки эксперты и ГИБДД говорили с момента появления первых камер в 2008 году. Отчасти из-за отсутствия единых правил в последние годы возникали различные скандалы, связанные с камерами. Так, в Краснодарском крае штрафы выписывали за несуществующие нарушения, в Воронежской области по снимкам штрафовали за непристегнутый ремень, а в Ульяновской области якобы фиксировали скорость "Газели" 233 км/ч. Написать ГОСТ предложила общественная организация "Координационный совет по организации дорожного движения" (КСОДД), главой которой является Андрей Морозов — владелец корпорации "Строй Инвест Проект", производителя камер "Стрелка". Позже к процессу подключились ГИБДД, другие производители камер и общественники.
В ГОСТах записано, в частности, что комплексы могут быть радиолокационные, лазерные, индуктивные, магнитные и пьезоэлектрические. Все они должны замерять скорость в диапазоне от 20 км/ч до 250 км/ч. Вероятность распознавания номера, независимо от времени суток и погоды, не должна быть менее 90%. Фотография автомобиля должна "позволять определять отличительные признаки транспортного средства". Камерам с функцией трекинга (фиксируют путь машины, например, "Стрелка") запрещено измерять скорость на расстоянии ближе чем 50 м. Комплексы должны ставиться на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрестках, а также в местах повышенной концентрации нарушителей ПДД и в местах, где произошло более трех ДТП с пострадавшими за последний год. Ставить муляжи камер разрешается только в том случае, если на дороге отмечено снижение количества нарушений. Комплексы "с дефектами" использовать запрещено.
"ГОСТы позволят при необходимости бороться с неограниченными фантазиями отдельных заказчиков",— пояснил региональный директор корпорации "Строй Инвест Проект" Андрей Заушицын. "Ключевые пункты, которые вызвали в свое время ожесточенные споры, исправлены, теперь видно, что ГОСТ не заточен под один конкретный прибор ("Стрелку"),— добавляет гендиректор компании "Симикон" (камеры "Кордон") Илья Барский.— Для нас ничего не меняется, все наше оборудование соответствует требованиям ГОСТа. Другой вопрос, что стандарт фиксирует требование к технике на данный момент времени. У нас уже готовятся образцы комплексов с новыми возможностями, которые ГОСТ не учитывает: со временем, вероятно, его нужно будет менять".
"Документ повысит защищенность автовладельцев от некоторых сомнительных новинок на рынке фотофиксации",— считает коммерческий директор компании "Ольвия" (камеры "Кречет", "Скат") Сергей Зайцев. По словам господина Заушицына из "Строй Инвест Проекта", ГОСТы устанавливают "четкие критерии оценки корректности приборов, чтобы у граждан не было сомнений в их объективности": "Определены требования к доказательной базе, включая требования к допустимой погрешности, качеству и количеству фотоматериалов, что позволит уменьшить число неправомерных штрафов". "Требования могут быть основой для опротестования действий сотрудников ГИБДД, если водитель не согласен с вынесенным постановлением,— пояснил член президиума КСОДД Евгений Литвин.— В отсутствие ГОСТов случалось, что люди могли попасть в неравные условия — например, в разных регионах допускалась разная погрешность, поэтому при одинаковом превышении скорости один водитель поучал штраф, а другой — нет". Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил такие нововведения, как обязанность хранить отснятые материалы в течение 30 дней и обязательная видимость разметки при фиксации ряда нарушений.
Тем не менее остается открытым вопрос о том, будет ли стандарт распространяться на уже применяемые камеры: всего их порядка 10 тыс. стационарных и передвижных по всей России. В пресс-центре МВД заявили, что после утверждения стандартов комплексы "должны соответствовать требованиям, предусмотренными ГОСТами". В регионах единого мнения на этот счет нет. Так, глава столичного "Центра организации дорожного движения" Вадим Юрьев считает, что в столичной системе фотофиксации менять ничего не надо будет. "Система достаточно современная и технически надежная, она полностью подходит под новые ГОСТы",— заявил он "Ъ". Аналогичной точки зрения придерживаются и в подмосковном Минтрансе. В УГИБДД по Татарстану пообещали привести "все имеющиеся в республике системы фотовидеофиксации в соответствие с ГОСТом", то же самое заявили в нижегородском ГКУ "Центр безопасности дорожного движения". "Эксплуатация и строительство камер находятся в компетенции правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области,— отметили в региональном УГИБДД.— Полагаем, что они учтут требования новых ГОСТов. Мы, со своей стороны, разумеется, будем настаивать на этом".
"Текущая конфигурация законодательства такова, что ГОСТы носят характер рекомендательный,— напомнил эксперт технического комитета N57 при Росстандарте (курировал подготовку документа) Андрей Воробьев.— Для того чтобы они были обязательными, нужно внести изменения в техрегламент "О безопасности автомобильных дорог", а он утверждается правительством РФ". В ГИБДД России не исключают, что это впоследствии и произойдет. Вместе с тем обязанность ссылаться на стандарты записана в законе о госзакупках: региональные органы это правило обычно соблюдают при закупке комплексов, говорит господин Воробьев: "Это защищает их от возможных проверок надзорных органов". Что касается установки, то, как говорят в ГИБДД, в регионах все места расположения комплексов всегда согласуются с региональными управлениями Госавтоинспекции, а те, в свою очередь, соблюдают ГОСТы.