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11 октября 16:24

Самовозгорание смартфона Samsung Galaxy Note 7 случайно сняли на видео

Самовозгорание смартфона Galaxy Note 7 производства южнокорейской компании Samsung сняли на видео. Инцидент произошел ы одном из ресторанов сети быстрого питания Burger King в Южной Корее

Фото: mobiltelefon.ru

Самовозгорание смартфона Galaxy Note 7 производства южнокорейской компании Samsung сняли на видео. Инцидент произошел в одном из ресторанов сети быстрого питания Burger King в Южной Корее.

Загоревшийся смартфон просто лежал на столе и не был подключен к зарядному устройству. Сотрудница заведения с помощью плотных рукавиц с трудом смогла взять устройство и унести его.

Напомним, 10 октября компания Samsung Electronics обратилась к своим партнерам с просьбой остановить продажи смартфонов Galaxy Note 7 после случаев самовозгорания.

Перед этим компания во второй раз приостановила производство данных смартфонов, так как проблему с их самовозгоранием решить так и не удалось.

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