Самовозгорание смартфона Samsung Galaxy Note 7 случайно сняли на видео
Самовозгорание смартфона Galaxy Note 7 производства южнокорейской компании Samsung сняли на видео. Инцидент произошел ы одном из ресторанов сети быстрого питания Burger King в Южной Корее
Фото: mobiltelefon.ru
Самовозгорание смартфона Galaxy Note 7 производства южнокорейской компании Samsung сняли на видео. Инцидент произошел в одном из ресторанов сети быстрого питания Burger King в Южной Корее.
Загоревшийся смартфон просто лежал на столе и не был подключен к зарядному устройству. Сотрудница заведения с помощью плотных рукавиц с трудом смогла взять устройство и унести его.
Напомним, 10 октября компания Samsung Electronics обратилась к своим партнерам с просьбой остановить продажи смартфонов Galaxy Note 7 после случаев самовозгорания.
Перед этим компания во второй раз приостановила производство данных смартфонов, так как проблему с их самовозгоранием решить так и не удалось.