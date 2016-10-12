Samsung прогорает на Galaxy Note 7
Компания приостановила производство флагманского смартфона
Корейское новостное агентство «Ренхан» сообщило в понедельник, что Samsung Electronics остановила производство своей флагманской модели смартфонов Galaxy Note 7. Сам производитель говорит пока только о корректировке объема поставок. Тем временем крупнейшие операторы США и Австралии уже прекратили продажу проблемного гаджета, который продолжил нагреваться и воспламеняться даже после проведенной компанией программы по замене ранее купленных устройств на новые.
Смартфоны Samsung Galaxy Note 7 продолжают нагреваться, воспламеняться и даже взрываться, несмотря на все заверения производителя, что ему удалось обнаружить источник проблемы. Замена гаджетов, которые клиенты компании успели приобрести за первый месяц продаж, ничем не помогла. Теперь, похоже, у руководства компании остался один-единственный вариант — перестать производить флагманское устройство. О том, что такое решение уже принято, сообщил в понедельник агентству «Ренхан» официальный представитель завода компании во Вьетнаме, ориентированного на экспортные поставки гаджета. При этом он уточнил, что приостановка была согласована с регуляторами Южной Кореи, США и Китая.
В самой компании эти сведения пока не подтверждают, но и не опровергают. Samsung выпустила официальное заявление, в котором говорится, что корейский производитель намерен «временно скорректировать график производства Galaxy Note 7 для принятия дальнейших мер по обеспечению качества устройств и их безопасности». Первой мерой стал отзыв 2,5 млн устройств в сентябре для последующего обмена проблемных гаджетов на новые, которые, по заверениям компании, были полностью исправны. А причиной возгораний тогда назвали поставщика аккумуляторов, от услуг которого компания в итоге отказалась. Тем не менее 5 октября появились первые сообщения о том, что выданные на замену «безопасные» смартфоны компании горят и взрываются так же, как и купленные изначально. «Это непрекращающийся ночной кошмар,— заявил агентству Bloomberg вице-президент IDC по исследованиям рынка мобильных устройств Брайан Ма.— Ты надеешься, что они сумели справиться с этой проблемой и двигаться дальше. Однако очевидно, что она никуда не делась. Возникает вопрос, если они сменили поставщика, почему проблема осталась? Иными словами, было ли дело вообще в поставщике или здесь происходит что-то еще?»
Пока же Samsung пытается найти выход из сложившейся ситуации, крупнейшие операторы США и Австралии уже нашли простое для себя решение этой проблемы — они просто перестали продавать Galaxy Note 7. Так поступили второй и третий по величине американские мобильные операторы AT&T и T-Mobile US, так поступил и австралийский Telstra. Компания Sprint — лидер среди мобильных операторов в США — заявила, что ее политика в отношении флагманского смартфона Samsung пока не изменилась, а в Verizon Communications сообщили, что они уже распродали все экземпляры нового гаджета от Samsung, что были у них на складе.
Решение проблемы, каким бы оно в итоге ни оказалось, повлечет за собой дополнительные расходы. Отзыв первой волны купленных устройств уже обошелся Samsung примерно в $1 млрд. Очевидно, что надеждам компании по уровню продаж нового флагмана не суждено сбыться. Аналитики, опрошенные Bloomberg, еще на прошлой неделе снизили прогнозы по продажам Note 7 на 38%, до 8 млн штук. После последних сообщений эта цифра наверняка будет скорректирована еще больше, а значит, компания недосчитается серьезного объема выручки.