Меню
Техномир
Мисс Мира сделала Владимиру Путину предложение
смартфоны
Кирилл Сарханянц
Коммерсантъ
12 октября 02:23

Samsung прогорает на Galaxy Note 7

Компания приостановила производство флагманского смартфона

Фото: Edgar Su / Reuters

Корейское новостное агентство «Ренхан» сообщило в понедельник, что Samsung Electronics остановила производство своей флагманской модели смартфонов Galaxy Note 7. Сам производитель говорит пока только о корректировке объема поставок. Тем временем крупнейшие операторы США и Австралии уже прекратили продажу проблемного гаджета, который продолжил нагреваться и воспламеняться даже после проведенной компанией программы по замене ранее купленных устройств на новые.

Смартфоны Samsung Galaxy Note 7 продолжают нагреваться, воспламеняться и даже взрываться, несмотря на все заверения производителя, что ему удалось обнаружить источник проблемы. Замена гаджетов, которые клиенты компании успели приобрести за первый месяц продаж, ничем не помогла. Теперь, похоже, у руководства компании остался один-единственный вариант — перестать производить флагманское устройство. О том, что такое решение уже принято, сообщил в понедельник агентству «Ренхан» официальный представитель завода компании во Вьетнаме, ориентированного на экспортные поставки гаджета. При этом он уточнил, что приостановка была согласована с регуляторами Южной Кореи, США и Китая.

В самой компании эти сведения пока не подтверждают, но и не опровергают. Samsung выпустила официальное заявление, в котором говорится, что корейский производитель намерен «временно скорректировать график производства Galaxy Note 7 для принятия дальнейших мер по обеспечению качества устройств и их безопасности». Первой мерой стал отзыв 2,5 млн устройств в сентябре для последующего обмена проблемных гаджетов на новые, которые, по заверениям компании, были полностью исправны. А причиной возгораний тогда назвали поставщика аккумуляторов, от услуг которого компания в итоге отказалась. Тем не менее 5 октября появились первые сообщения о том, что выданные на замену «безопасные» смартфоны компании горят и взрываются так же, как и купленные изначально. «Это непрекращающийся ночной кошмар,— заявил агентству Bloomberg вице-президент IDC по исследованиям рынка мобильных устройств Брайан Ма.— Ты надеешься, что они сумели справиться с этой проблемой и двигаться дальше. Однако очевидно, что она никуда не делась. Возникает вопрос, если они сменили поставщика, почему проблема осталась? Иными словами, было ли дело вообще в поставщике или здесь происходит что-то еще?»

Пока же Samsung пытается найти выход из сложившейся ситуации, крупнейшие операторы США и Австралии уже нашли простое для себя решение этой проблемы — они просто перестали продавать Galaxy Note 7. Так поступили второй и третий по величине американские мобильные операторы AT&T и T-Mobile US, так поступил и австралийский Telstra. Компания Sprint — лидер среди мобильных операторов в США — заявила, что ее политика в отношении флагманского смартфона Samsung пока не изменилась, а в Verizon Communications сообщили, что они уже распродали все экземпляры нового гаджета от Samsung, что были у них на складе.

Решение проблемы, каким бы оно в итоге ни оказалось, повлечет за собой дополнительные расходы. Отзыв первой волны купленных устройств уже обошелся Samsung примерно в $1 млрд. Очевидно, что надеждам компании по уровню продаж нового флагмана не суждено сбыться. Аналитики, опрошенные Bloomberg, еще на прошлой неделе снизили прогнозы по продажам Note 7 на 38%, до 8 млн штук. После последних сообщений эта цифра наверняка будет скорректирована еще больше, а значит, компания недосчитается серьезного объема выручки.

Читайте также
Ко дню рождения президента выпустили золотые «путинофоны» за 232 тысячи рублей
Китайская ZTE обогнала Apple по продажам в России
Samsung просит владельцев «взрывоопасных» Galaxy Note 7 вернуть смартфоны
Сейчас на главной
Горячие новости
Путин потребовал сократить финансирование профспорта из средств бюджета
Президент России Владимир Путин выступил за сокращение объемом финансирования профессиональных спортивных клубов из бюджета. Глава государства призвал госкомпании и региональные власти снизить затраты на содержание профспорта
Горячие новости
Чиновников обязали вернуть своих детей из-за границы
Российским чиновникам, в том числе и высокопоставленным, рекомендовано вернуть на родину детей, обучающихся за границей. Детям чиновников не разрешается дожидаться окончания учебы. Они должны перевестись в российские учебные заведения
Авторская колонка
Про Солженицына и мусор
Плохую историю нужно описывать, чтобы не пиарить авторов. Поэтому, скажу так: некий человеческий мусор притащил чучело Солженицына к музею ГУЛАГа и повесил на воротах. Дальше я должен что-то писать про всемирно-историческое значение Солженицина ...
Ганапольский Матвей
Горячие новости
Самовозгорание Samsung Galaxy Note 7 попало на видео
Самовозгорание смартфона Galaxy Note 7 производства южнокорейской компании Samsung сняли на видео. Инцидент произошел ы одном из ресторанов сети быстрого питания Burger King в Южной Корее
Семейный бизнес
Своих не бросаем?
​Что ни говори, а прав все-таки народ. «Ворон ворону глаз не выклюет», «Рыбак рыбака видит издалека» - эти пословицы сразу приходят на ум, когда смотришь, как наши политики и чиновники ведут бизнес.
Горячие новости
Новый глава Севастополя начал работу со скандала
В «Изумруде» рассказали, что губернатор города, его семья и члены его команды заселились в пансионат в день его назначения на пост - 28 августа. За время проживания в учреждении врио губернатора и его сопровождению было оказано услуг почти на 3,8 млн рублей
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
«Продал бизнес, тихо сидел за границей»
Следственный органы закрыли уголовные дела в отношении бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова и его брата
конфликты
Яркий, но локальный протест
За три последних месяца в России вдвое увеличилось число трудовых конфликтов, следует из свежего доклада Центра экономических и политических реформ. Основная причина недовольства — задержка зарплат ...
Горячие новости
Россия сняла ограничение на ввоз в страну турецких фруктов
Российские власти сообщили о возвращении на отечественный рынок фруктов из Турции. Соответствующее решение было принято в ходе специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса в Стамбуле, в котором принял участие президент Владимир Путин
Горячие новости
Победительницей конкурса «Самое красивое лицо мира» стала жительница Красноярска
Конкурс проходил в Монголии. За титул самого красивого лица мира боролись 60 девушек из Европы, Азии, Америки и Африки
Горячие новости
Куратор строительства «Зенит-Арены» перебрался работать из Смольного на стадион
«С сегодняшнего дня он, можно сказать, живет на стадионе. Вице-губернатор прибывает на объект в восемь часов утра и не покидает его, пока не заступит вторая смена, а это уже 20:00», - сообщили в пресс-службе чиновника
Владимир Мединский
Владимир Мединский останется доктором исторических наук
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала направленное в диссертационный совет заявление о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук и теперь ВАК предстоит решить, в каком диссовете оно будет рассмотрено ...
Горячие новости
Игорь Сечин выиграл суд против «Новой газеты» из-за статьи о яхте St. Princess Olga
Басманный суд удовлетворил требования главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» об опровержении сведений, изложенных в статье о яхте «Святая княгиня Ольга». Информацию в статье суд признал не соответствующей действительности
Горячие новости
Три корочки хлеба
Власти Санкт-Петербурга утвердили нормативы обеспечения продовольствием в военное время. В документе говорится о том, что в случае начала военных действий жителям Петербурга гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней
Горячие новости
Аркадий Дворкович станет новым руководителем «Российских железных дорог»
Новым главой «Российских железных дорог» может стать вице-премьер правительства Аркадий Дворкович. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается в администрации президента
Горячие новости
Москвичей лишили парковок около школ и поликлиник
В Москве около школ, поликлиник и других социальных объектов появились дорожные знаки, запрещающие стоянку. По словам автовладельцев, эвакуаторы оперативно забирают машины, оставленные под недавно установленными знаками
дорожные камеры
Водителей оштрафуют по стандарту
С 1 июня 2017 года по всей России впервые будут действовать единые правила установки и производства комплексов фиксации нарушений ПДД: спустя три года разработки соответствующие ГОСТы утверждены Росстандартом.
Горячие новости
Сборная России по футболу проиграла Коста-Рике со счетом 3:4
Сборная России по футболу проиграла команде Коста-Рики в товарищеском матче, который прошел в минувшее воскресенье в Краснодаре. Под руководством Станислава Черчесова сборная потерпела первое поражение