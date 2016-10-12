Китайский пользователь сообщил о взрыве своего iPhone 7. Это уже второй случай
Стало известно о втором случае самовозгорания нового смартфона компании Apple iPhone 7. Очередной инцидент произошел в Китае. Пользователь сообщил, что телефон взорвался у него прямо в руках, когда он снимал видео
Стало известно о втором случае самовозгорания нового смартфона компании Apple iPhone 7. Очередной инцидент произошел в Китае.
Пользователь сообщил, что телефон взорвался у него прямо в руках, когда он снимал видео. Представительство Apple в Китае сообщило об инциденте в головной офис.
После взрыва смартфон раскололся на две части, а владелец получил небольшие травмы лица и рук, сообщает ТАСС.
Ранее пользователь социальной сети Reddit с ником kroopthesnoop сообщил о самовозгорании смартфона iPhone 7 Plus во время его транспортировки со склада.
Пользователь опубликовал фотографию смартфона со следами гари и деформацией защитного стекла. Упаковка, в которой был доставлен телефон, также повреждена.
Станет ли проблема самовозгорания смартфонов Apple столь же масштабной, как и в случае телефонов Samsung Galaxy Note 7, пока неизвестно.
Напомним, что южнокорейская компания была вынуждена приостановить продажу и производство данной модели смартфона. По данным участников рынка, Samsung потеряла 17 миллиардов долларов из-за жалоб на взрывоопасные устройства.