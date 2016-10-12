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12 октября 09:13

Китайский пользователь сообщил о взрыве своего iPhone 7. Это уже второй случай

Стало известно о втором случае самовозгорания нового смартфона компании Apple iPhone 7. Очередной инцидент произошел в Китае. Пользователь сообщил, что телефон взорвался у него прямо в руках, когда он снимал видео

Стало известно о втором случае самовозгорания нового смартфона компании Apple iPhone 7. Очередной инцидент произошел в Китае.

Пользователь сообщил, что телефон взорвался у него прямо в руках, когда он снимал видео. Представительство Apple в Китае сообщило об инциденте в головной офис.

После взрыва смартфон раскололся на две части, а владелец получил небольшие травмы лица и рук, сообщает ТАСС.

Ранее пользователь социальной сети Reddit с ником kroopthesnoop сообщил о самовозгорании смартфона iPhone 7 Plus во время его транспортировки со склада.

Пользователь опубликовал фотографию смартфона со следами гари  и деформацией защитного стекла. Упаковка, в которой был доставлен телефон, также повреждена.

Станет ли проблема самовозгорания смартфонов Apple столь же масштабной, как и в случае телефонов  Samsung Galaxy Note 7, пока неизвестно.

Напомним, что южнокорейская компания была вынуждена приостановить продажу и производство данной модели смартфона. По данным участников рынка, Samsung потеряла 17 миллиардов долларов из-за жалоб на взрывоопасные устройства.

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