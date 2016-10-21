Мессенджеры Facebook и WhatsApp признали самыми безопасными
Мессенджеры соцсети Facebook и WhatsApp признали наиболее защищенными. К такому выводу пришли эксперты правозащитной организации Amnesty International. Наименее защищенными эксперты признали китайские сервисы сообщений QQ и WeChat
Мессенджеры соцсети Facebook и WhatsApp признали наиболее защищенными. К такому выводу пришли эксперты правозащитной организации Amnesty International. Наименее защищенными эксперты признали китайские сервисы сообщений QQ и WeChat.
Главным критерием оценки мессенджеров стало наличие безопасного шифрования переписки пользователей.
Всего в рейтинг Amnesty International попали 11 компаний с 16 мессенджерами, которые пользуются наибольшей популярность в разных странах.
Лидерами рейтинга стали Facebook Messenger и WhatsApp (оба принадлежат компании Facebook), которые получили 73 балла из 100 возможных. В первую очередь Amnesty смотрела на наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз, сообщает РБК.
У 6 мессенджеров из 16 по умолчанию включено «end-to-end» шифрование («ключ» от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя). Это WhatsApp, iMessage и FaceTime от Apple, Duo от Google, мессенджеры Line и Viber. Ключи для расшифровки такой переписки хранятся исключительно у собеседников.
Вторую и третью строчки рейтинга Amnesty поделили iMessage, Facetime и Telegram, разработанный сооснователем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым.
Последнее место в рейтинге заняли китайские QQ и WeChat. Эти сервисы не предупреждают пользователей о возможных угрозах и не выражают приверженности свободе выражения мнения, кроме того у них отсутствует end-to-end шифрование. Кроме того, эти мессенджеры не заявляют об отказе от так называемых «бэкдоров»-ключей для повторного несанкционированного доступа к зашифрованным данным (универсальный ключ, который позволяет расшифровать переписку в мессенджере).
Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Blackberry Messenger (end-to-end шифрование только за отдельную плату), Hangouts от Google, Skype от Mircosoft и Snapchat, которые не имеют шифрования.