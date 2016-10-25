Антимонопольщики проверят цены на iPhone 7 в российских магазинах
Антимонопольная служба заинтересовалась ценами на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus американской компании Apple в российских магазинах. По итогам анализа ведомство даст правовую оценку ситуации и может принять меры в отношении американской компании
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценами на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus американской компании Apple в российских магазинах.
По итогам анализа ведомство даст правовую оценку ситуации и может принять меры в отношении американской компании.
«В настоящее время мы анализируем ценовую ситуацию по iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Срок проведения такого анализа - минимум месяц», - сообщили «Коммерсанту» в ФАС.
Антимонопольщики сообщили, что в случае обнаружения нарушений может быть возбуждено отдельное антимонопольное дело или новые факты могут быть объединены в одно производство в рамках ранее возбужденного дела в отношении группы лиц в составе ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.
Еще в феврале ФАС сообщила о проверке ценообразования iPhone 6s и iPhone 6s Plus в 16 розничных сетях, которых заподозрили в ценовом сговоре. По данному факту было возбуждено дело о координации цен на iPhone.
По данным ведомства, 16 основных реселлеров Apple установили одинаковые цены на новинки iPhone 6s и iPhone 6s Plus, возможно, под контролем самой Apple. В корпорации это отрицают, утверждая, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукцию Apple.