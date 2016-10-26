Российские ритейлеры снизили цены на смартфоны iPhone 7 на 12%
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о начале проверки цен на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в российских магазинах. Антимонопольщики подозревают розничные сети в ценовом сговоре
Российские ритейлеры снизили цены на смартфоны iPhone 7 на 12%. Отметим, что продажи «айфонов» последнего поколения стартовали только 23 сентября.
По данным портала Hi-Tech Mail.Ru, сейчас iPhone 7 c памятью 32 ГБ можно приобрести в интернет-магазине Apple за 56 900 тысяч рублей. Ритейлеры же снизили цену до 50 400 тысяч рублей.
На старте продаж прошлогодний iPhone 6S также изначально стоил 56 900 тысяч рублей. За первые полгода цена снизилась на те же 12%, а за год смартфон подешевел на 36%.
По данным аналитиков, самая высокая цена на iPhone 7 установлена именно в России. В Европе самые дешевые смартфоны продаются в Великобритании.
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о начале проверки цен на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в российских магазинах. Антимонопольщики подозревают розничные сети в ценовом сговоре.
«В настоящее время мы анализируем ценовую ситуацию по iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Срок проведения такого анализа - минимум месяц», - сообщили «Коммерсанту» в ФАС.