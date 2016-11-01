Клиенты Samsung переходят в стан «яблочников» из-за ситуации со взрывоопасными смартфонами
Samsung прекратила выпуск флагманского смартфона Galaxy Note 7 и объявила об отзыве уже проданных смартфонов из-за случаев самовозгорания. Половина опрошенных владельцев Galaxy Note 7 заявила, что уже купила или собирается купить iPhone
Клиенты южнокорейской компании Samsung из-за ситуации со взрывоопасными смартфонами Galaxy Note 7 переметнулись в стан поклонников продукции американской Apple.
Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией IDC, многие пользователи Galaxy Note 7 заявили о намерении перейти на iPhone.
Опрос IDC касается реакции владельцев смартфонов на отзыв Galaxy Note 7. Среди опрошенных были нынешние и бывшие владельцы смартфонов Samsung, а также те, у кого такого смартфона никогда не было.
Половина опрошенных владельцев Galaxy Note 7 заявила, что уже купила или собирается купить iPhone. О намерении купить смартфон Samsung заявили только 17%.
При этом в целом опрос показал, что отзыв Galaxy Note 7 не оказал слишком значительного влияния на репутацию Samsung. Большинство опрошенных заявили о готовности покупать продукцию компании в будущем, а 13% вообще не слышали о проблемах с моделью Galaxy Note 7, сообщает «КоммерсантЪ».
Ранее компания Samsung прекратила выпуск представленного в августе флагманского смартфона Galaxy Note 7 и объявила об отзыве уже проданных смартфонов из-за случаев самовозгорания данных смартфонов.