Цены на машины погнались за рублем
С начала года они могут вырасти на 5-7%
Цены на автомобили с нового года могут пойти в рост, считают источники "Ъ". Основной причиной этого на рынке называют дешевый рубль: даже чувствительный для потребителей рост цен за последние два года — до 44% — до сих пор не отыграл темпов девальвации национальной валюты. В автоконцернах готовятся к скачку цен и жалуются также на дорогое внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС: так, на АвтоВАЗе предупредили, что из-за этого подорожает ряд бюджетных моделей компании.
С начала года цены на новые автомобили в среднем выросли на 7%, следует из внутренней презентации одного из работающих в РФ автоконцернов, с которой ознакомился "Ъ". Сильнее всего увеличилась стоимость японских брендов Mazda и Toyota — на 10-11%, а также Skoda — на 10%. Ford подорожал примерно на 9%. Корейские Hyundai и Kia традиционно умеренны — рост на 7-8%, Nissan, Mitsubishi и VW подняли цены примерно на 7%. Наименьшая динамика у Renault и Lada — 4-5%.
Источники издания ожидают очередного скачка цен с начала 2017 года, причем, несмотря на относительно стабильный курс рубля, рост будет явно выше инфляции. Ключевая причина повышения цен — слабый рубль. "Все еще есть потенциал роста цен с учетом падения рубля к доллару относительно 2014 года",— подчеркивает собеседник в одном из концернов. "Была надежда на то, что рубль стабилизируется в позитиве, но этого не произошло, поэтому необходимо и дальше отыгрывать",— говорит другой источник. Один из собеседников ожидает роста цен минимум на 4-5%. По его мнению, если бы евро остался ниже 70 руб., "то можно было бы на этом остановиться". Еще один источник полагает, что производители "будут осторожничать", поскольку зимой и так будет "провал".
В одном из крупнейших дилеров рассказали, что концерны с нового года закладывают рост цен в среднем на 10-15% из-за нестабильного курса, но компании будут подстраиваться под рынок и "откатывать цены спецпредложениями, если понадобится". В "Автоспеццентре" готовятся к росту цен в среднем на 5-7%. По данным PwC, с 2014 года средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 44%, до 1,4 млн руб., в то время как на вторичном рынке цены поднялись лишь на 13%, до 380 тыс. руб. Впрочем, как сообщалось ранее, девальвация еще отразится и на подержанных машинах — со следующего года, когда на рынке будет дефицит машин возрастом три-пять лет.
Потребители, ожидающие традиционных скидок в конце года, скорее всего, будут разочарованы, полагают в отрасли, отмечая, что концерны "в минусе" и на скидки пойдут лишь те, у которых "совсем затоварены склады". В ГК "Независимость" согласны, что ждать распродаж в конце года не стоит — на российский рынок выделено небольшое количество автомобилей: "Так, Volvo отдала предпочтение по крупным квотам Китаю и ЕС". Но в Kia, например, отметили, что "перед Новым годом будут спецпредложения — как и ежемесячно", добавив, что продолжают стратегию "сдерживания роста цен", но у марки "нет иммунитета" от макроэкономических факторов. В Nissan сообщили, что "сохранили рыночное позиционирование".
Другой причиной роста цен источник называет затраты на внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, которая должна вступить в силу с нового года. Ею надо оборудовать все автомобили с новым одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Но модели с действующим ОТТС могут ездить без ЭРА-ГЛОНАСС до конца срока одобрения (около 60% моделей на рынке, по оценке одного из игроков). Стоимость затрат на ЭРА-ГЛОНАСС, говорят в компаниях, может различаться даже в рамках одного бренда — из-за разных способов установки на модели, один из источников "Ъ" называет сумму от 6 млн руб. на модель. Но определить влияние этого на конечную цену машины сложно, отмечает он: "Ряд компаний заложит рост цен в несколько этапов". На АвтоВАЗе говорят, что в текущих рыночных условиях и с учетом финансовой ситуации "не могут позволить использование ЭРА-ГЛОНАСС на Lada Kalina, Granta и Largus без влияния на розничные цены" — из-за значительной стоимости системы и "требуемой компанией ГЛОНАСС платы за активацию". На заводе добавили, что пока еще изучают опции ценообразования на модели — "как с системой безопасности, так и без нее", финальное решение не принято. Новые Lada Vesta и Xray уже оснащаются системой, но и их цены будут скорректированы из-за платы за активацию. В остальных компаниях официально ценообразование не комментируют.
Владимир Беспалов рассуждает, что рост цен из-за ЭРА-ГЛОНАСС сильнее повлияет на бюджетный сегмент, где небольшое повышение себестоимости отражается в розничной цене, а потребитель наиболее чувствителен. Он согласен, что девальвация рубля действительно не полностью отражена в текущих ценах — разница с ценами в Европе может достигать 50%. По его словам, производители продолжают нести убытки, но "продолжаться бесконечно это не может", им придется повышать цены и перекладывать издержки на потребителя. Рост цен при возможном сокращении господдержки может сдерживать восстановление спроса, предупреждает господин Беспалов. По его прогнозу, в 2017 году российский авторынок должен наконец пойти в рост — на 5-6%.