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11 ноября 00:32

Компания Samsung объявила о выпуске смартфона-раскладушки

Компания Samsung в будущем намерена выпустить смартфон-раскладушку. Южнокорейская компания уже запатентовала складной смартфон с двумя дисплеями. Один из дисплеев будет включаться, когда устройство закрыто. Новый смартфон сможет гнуться и сгибаться как старые телефоны-раскладушки

Компания Samsung в будущем намерена выпустить смартфон-раскладушку. Южнокорейская компания уже запатентовала складной смартфон с двумя дисплеями. Один из дисплеев будет включаться, когда устройство закрыто.

Новый смартфон сможет гнуться и сгибаться как старые телефоны-раскладушки. При этом смартфон может открываться и закрываться полуавтоматически, сообщает портал The Verge.

Гаджет планируется выступить в 2017 году под названием Samsung Galaxy Х.

Отметим, что конкурент Samsung американская компания Apple еще неделю назад запатентовала свой складной смартфон.

Предполагается, что iPhone-раскладушка сможет складываться пополам благодаря углеродным нанотрубкам (длинные цилиндрический структуры, которые можно сплетать в нити неограниченной длины).

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