Компания Samsung объявила о выпуске смартфона-раскладушки
Компания Samsung в будущем намерена выпустить смартфон-раскладушку. Южнокорейская компания уже запатентовала складной смартфон с двумя дисплеями. Один из дисплеев будет включаться, когда устройство закрыто. Новый смартфон сможет гнуться и сгибаться как старые телефоны-раскладушки
Компания Samsung в будущем намерена выпустить смартфон-раскладушку. Южнокорейская компания уже запатентовала складной смартфон с двумя дисплеями. Один из дисплеев будет включаться, когда устройство закрыто.
Новый смартфон сможет гнуться и сгибаться как старые телефоны-раскладушки. При этом смартфон может открываться и закрываться полуавтоматически, сообщает портал The Verge.
Гаджет планируется выступить в 2017 году под названием Samsung Galaxy Х.
Отметим, что конкурент Samsung американская компания Apple еще неделю назад запатентовала свой складной смартфон.
Предполагается, что iPhone-раскладушка сможет складываться пополам благодаря углеродным нанотрубкам (длинные цилиндрический структуры, которые можно сплетать в нити неограниченной длины).