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Техномир
15 ноября 11:39

Компания Apple в секретном режиме разрабатывает очки виртуальной реальности

Беспроводные очки виртуальной реальности будут обладать двумя встроенными на место линз дисплеями, которые, наподобие Google Glass, смогут воспроизводить видео и другую информацию

Фото: kursiv.kzПожаловаться Открыть800×596 Другие размеры и похожие СохранитьПоделиться

Американская компания Apple разрабатывает собственные очки виртуальной реальности. В настоящее время технология проходит первичные испытания и носит секретный статус.

Источники агентства Bloomberg в компании рассказали, что беспроводные очки виртуальной реальности будут обладать двумя встроенными на место линз дисплеями, которые, наподобие Google Glass, смогут воспроизводить видео и другую информацию.

Очки будут синхронизироваться со смартфонами iPhone и смогут отображать информацию с экрана телефона в режиме реального времени.

Технология будет запущена в массовое производство не ранее 2018 года.

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