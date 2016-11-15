Компания Apple в секретном режиме разрабатывает очки виртуальной реальности
Беспроводные очки виртуальной реальности будут обладать двумя встроенными на место линз дисплеями, которые, наподобие Google Glass, смогут воспроизводить видео и другую информацию
Фото: kursiv.kzПожаловаться Открыть800×596 Другие размеры и похожие СохранитьПоделиться
Американская компания Apple разрабатывает собственные очки виртуальной реальности. В настоящее время технология проходит первичные испытания и носит секретный статус.
Источники агентства Bloomberg в компании рассказали, что беспроводные очки виртуальной реальности будут обладать двумя встроенными на место линз дисплеями, которые, наподобие Google Glass, смогут воспроизводить видео и другую информацию.
Очки будут синхронизироваться со смартфонами iPhone и смогут отображать информацию с экрана телефона в режиме реального времени.
Технология будет запущена в массовое производство не ранее 2018 года.