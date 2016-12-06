Эксперты назвали причину самовозгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7
Специалисты компании Instrumental, которые занимаются диагностикой устройств, разобрали Samsung Galaxy Note 7 и выяснили, что взрывы аккумуляторов происходили из-за плохой компоновки деталей
Специалисты назвали причину самовозгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7, производство и продажа которых была приостановлена.
Специалисты компании Instrumental, которые занимаются диагностикой устройств, разобрали Samsung Galaxy Note 7 и выяснили, что взрывы аккумуляторов происходили из-за плохой компоновки деталей.
По мнению экспертов, комплектующие внутри смартфона давили на аккумулятор. Это привело к тому, что расстояние между деталями и аккумулятором оказалось минимальным, хотя аккумулятор был помещен в отдельный отсек, сообщает издание Ubergizmo.
«Использование аккумулятора меньшей емкости позволило бы избежать проблемы. Однако из-за этого время работы смартфона было бы меньше, чем у предшествующего Note 5, а также у прямого конкурента iPhone 7 Plus», - говорится в отчете специалистов Instrumental.
В компании Samsung расследование по факту самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7 пока еще продолжается. Итоги проверки будут обнародованы до конца текущего года.
Напомним, смартфоны Galaxy Note 7 появились в продаже в августе 2016 года, однако затем стала появляться информация о случаях самовозгорания и взрывов гаджетов. Компания сначала остановила продажи, а потом прекратила их производство.