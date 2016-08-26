Суд США признал сына депутата Госдумы виновным в кибермошенничестве
Сторона обвинения в ходе разбирательства заявила, что в ноутбуке Селезнева были найдены 1,7 миллиона похищенных номеров банковских карт
Суд Сиэтла признал россиянина Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве. Приговор россиянину огласят 2 декабря.
Сторона обвинения в ходе разбирательства заявила, что в ноутбуке Селезнева были найдены 1,7 миллиона похищенных номеров банковских карт.
Ущерб от преступной деятельности россиянина оценили в 170 млн долларов. Селезневу инкриминируют 40 преступных эпизодов по статьям кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более 15 неразрешенных устройств для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Напомним, гражданин РФ Роман Селезнев был задержан агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в США.
Задержанный является сыном депутата Государственной думы РФ Валерия Селезнева. Российские власти обвинили американских силовиков в похищении гражданина РФ.