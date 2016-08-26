Египет пообещал предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту
Египетские власти пообещали предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту Каира. Терминал будет предоставлен, если поток приезжающих на отдых россиян достигнет значимого уровня
Египетские власти пообещали предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту Каира. Терминал будет предоставлен, если поток приезжающих на отдых россиян достигнет значимого уровня.
«Египет скоро открывает новый терминал. Эксперты из России и всего мира оценивают его на высшем уровне. Министр гражданской авиации сказал, что мы будем принимать ваши (российские) самолеты на этот терминал и не против обсудить назначение этого терминала тогда, когда число туристов из России достигнет определенного уровня», - сообщил в эфире телеканала «Россия 24» пресс-атташе посольства Египта в РФ Айман Муса.
Министр транспорта РФ Максим Соколов добавил, что новый терминал будет отвечать всем требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Также сообщается, что возобновление авиасообщения между странами начнется с Каира.