В Италии 27 августа объявлено днем траура по погибшим в результате землетрясения
В Италии суббота, 27 августа, объявлена днем общенационального траура по погибшим в результате землетрясения. Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 267 человек.
В Италии суббота, 27 августа, объявлена днем общенационального траура по погибшим в результате землетрясения. Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 267 человек.
В больницах находятся 388 раненых, 40 из которых - в критическом состоянии. Более 2 тысяч человек лишились крова.
Стихия нанесла урон 293 памятникам архитектуры, при этом 50 из них оказались полностью или частично разрушены.
Первые похороны жертв также пройдут в субботу с участием премьер-министра Маттео Ренци и президента страны Серджио Маттарелла, сообщает Reuters.
Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы рухнувших после землетрясения зданий, однако шансы найти под ними живых людей с каждым днем становятся все меньше.
Правительство страны выделило 50 миллионов евро для помощи пострадавшим и устранения последствий землетрясения. Кроме того, с пострадавших не будут взиматься налоги.
Землетрясение в центральной части Италии произошло 24 августа. Мощность подземных толчков оценивается в 6 баллов и 5,4 балла. Эпицентр землетрясения находился в районе города Аккумоли в провинции Риети (область Лацио) на глубине около четырех километров.