Вирус осваивает планету
Заразиться лихорадкой Зика можно уже в 60 странах
Кончаются каникулы, школьники и студенты возвращаются к началу занятий. Но сезон отпусков не кончается. В сущности, он никогда не кончается. Далеко не все связаны с учебным годом, и всегда можно выбрать место, где отдыхать и путешествовать приятно и интересно. Но иногда это оказывается и опасно.
Ростуризм призывает туроператоров предупреждать туристов об угрозе заразиться лихорадкой Зика, если они решили поехать в регионы, где она зарегистрирована. Туроператоры, возможно, предупредят, а возможно, и нет – у них свой коммерческий интерес. Нужно в первую очередь все-таки соображать самим.
Заразиться лихорадкой Зика на данный момент можно в 60 странах, отмечают в Ростуризме. За прошедшую неделю случаи локальной передачи вируса Зика через комаров были выявлены уже и на Багамских островах. От лихорадки Зика пострадало уже более 560 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка в Бразилии, там подозрение на заболевание зарегистрировано более чем у 170 тыс. человек. Напряженная эпидемическая обстановка в Колумбии, Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле.
Известно, что заражение лихорадкой Зика во время беременности может привести к развитию микроцефалии у ребенка. Поэтому вирус представляет особую опасность для женщин. В 17 странах увеличивается число патологий нервной системы новорожденных, вызванных вирусом Зика.
Однако согласно новому исследованию, опубликованному в последнем номере журнала Cell Stem Cell Journal, вирус может нанести вред и некоторым клеткам мозга взрослого человека.
Исследование было проведено Университетом Рокфеллера и Институтом аллергологии и иммунологии Ла-Хойя. Изучались особые нервные клетки в мозге взрослого человека, так называемые нейронные клетки-предшественники. Эти обладающие специфическими функциями клетки широко распространены как в мозге развивающегося плода, так и у взрослых. Их называют стволовыми клетками головного мозга, и это означает, что они имеют возможность пополнять запас нейронов мозга на протяжении всей его жизни.
Считается, что вирус Зика атакует эти клетки-предшественники в мозге младенца в утробе матери, что приводит к уменьшенному объему мозга – отличительной черте микроцефалии. Однако в мозге взрослого человека тоже есть эти клетки-предшественники. Ученые полагают, что у взрослых клетки-предшественники обладают некоторой сопротивляемостью к вирусу Зика, поэтому болезнь не проявляется у взрослых.
Возникло предположение, что, если вирус Зика влияет на мозг развивающихся младенцев, вполне вероятно, что он оказывает влияние и на взрослых. Теорию проверили на мышах, в мозге которых была произведена модификация, имитирующая инфекцию Зика в организме человека. По словам адъюнкт-профессора Университета Рокфеллера Джозефа Глисона, это первое исследование влияния инфекции Зика на мозг взрослого человека. «Согласно нашим выводам, – говорит он, – заражение вирусом вовсе не является столь безобидным для взрослых, как полагают».
У мышей клетки-предшественники живут в двух областях мозга, которые, как обнаружил Глисон, являются теми же областями, на которые вирус Зика оказывает влияние у взрослого человека. «Очевидно, что вирус не влияет одинаково на весь мозг, – поясняет Глисон. – У взрослых от вируса страдают только эти две популяции, которые являются важнейшими для стволовых клеток».
Ученые также обнаружили, что, в мозге инфицированного вирусом Зика взрослого человека больше клеток-предшественников умирает и меньше клеток регенерируется.
По словам Суджан Шресты, профессора Института аллергологии и иммунологии Ла Хойа, результаты исследования свидетельствуют о том, что вирус Зика оказывает гораздо большее воздействие на мозг детей и взрослых, чем считалось ранее. Это сложное заболевание. Оно несет катастрофические последствия для мозга на ранних стадиях его развития, однако большинство взрослых людей, инфицированных вирусом Зика, редко демонстрируют легко обнаруживаемые симптомы. Возможно, влияние вируса на головной мозг взрослого просто является более изощренным.
Джозеф Глисон полагает, что большинство взрослых, вероятно, могут преодолеть воздействие, оказываемое на них вирусом, однако люди с ослабленной иммунной системой могут быть более уязвимы. В более сложных случаях вирус теоретически может повлиять на долговременную память или вызвать развитие депрессии.
Российские туристы – люди отчаянные. Порой умом их не понять: готовы лезть в жерло вулкана вместе с малолетними детьми и беременными женами. А уж лихорадка Зика – да кто ее видел? Как бы то ни было, если в течение двух-трех недель после возвращения из страны, где эта болезнь зарегистрирована, появляются повышенная температура, сыпь, отеки суставов, конъюнктивит, боль в мышцах, усталость, надо немедленно обратиться к врачу.