Меню
В мире
Мисс Мира сделала Владимиру Путину предложение
вирусы
Ада Горбачева
Независимая Газета
31 августа 01:51

Вирус осваивает планету

Заразиться лихорадкой Зика можно уже в 60 странах

Кончаются каникулы, школьники и студенты возвращаются к началу занятий. Но сезон отпусков не кончается. В сущности, он никогда не кончается. Далеко не все связаны с учебным годом, и всегда можно выбрать место, где отдыхать и путешествовать приятно и интересно. Но иногда это оказывается и опасно.

Ростуризм призывает туроператоров предупреждать туристов об угрозе заразиться лихорадкой Зика, если они решили поехать в регионы, где она зарегистрирована. Туроператоры, возможно, предупредят, а возможно, и нет – у них свой коммерческий интерес. Нужно в первую очередь все-таки соображать самим.

Заразиться лихорадкой Зика на данный момент можно в 60 странах, отмечают в Ростуризме. За прошедшую неделю случаи локальной передачи вируса Зика через комаров были выявлены уже и на Багамских островах. От лихорадки Зика пострадало уже более 560 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка в Бразилии, там подозрение на заболевание зарегистрировано более чем у 170 тыс. человек. Напряженная эпидемическая обстановка в Колумбии, Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле.

Известно, что заражение лихорадкой Зика во время беременности может привести к развитию микроцефалии у ребенка. Поэтому вирус представляет особую опасность для женщин. В 17 странах увеличивается число патологий нервной системы новорожденных, вызванных вирусом Зика.

Однако согласно новому исследованию, опубликованному в последнем номере журнала Cell Stem Cell Journal, вирус может нанести вред и некоторым клеткам мозга взрослого человека.

Исследование было проведено Университетом Рокфеллера и Институтом аллергологии и иммунологии Ла-Хойя. Изучались особые нервные клетки в мозге взрослого человека, так называемые нейронные клетки-предшественники. Эти обладающие специфическими функциями клетки широко распространены как в мозге развивающегося плода, так и у взрослых. Их называют стволовыми клетками головного мозга, и это означает, что они имеют возможность пополнять запас нейронов мозга на протяжении всей его жизни.

Считается, что вирус Зика атакует эти клетки-предшественники в мозге младенца в утробе матери, что приводит к уменьшенному объему мозга – отличительной черте микроцефалии. Однако в мозге взрослого человека тоже есть эти клетки-предшественники. Ученые полагают, что у взрослых клетки-предшественники обладают некоторой сопротивляемостью к вирусу Зика, поэтому болезнь не проявляется у взрослых.

Возникло предположение, что, если вирус Зика влияет на мозг развивающихся младенцев, вполне вероятно, что он оказывает влияние и на взрослых. Теорию проверили на мышах, в мозге которых была произведена модификация, имитирующая инфекцию Зика в организме человека. По словам адъюнкт-профессора Университета Рокфеллера Джозефа Глисона, это первое исследование влияния инфекции Зика на мозг взрослого человека. «Согласно нашим выводам, – говорит он, – заражение вирусом вовсе не является столь безобидным для взрослых, как полагают».

У мышей клетки-предшественники живут в двух областях мозга, которые, как обнаружил Глисон, являются теми же областями, на которые вирус Зика оказывает влияние у взрослого человека. «Очевидно, что вирус не влияет одинаково на весь мозг, – поясняет Глисон. – У взрослых от вируса страдают только эти две популяции, которые являются важнейшими для стволовых клеток».

Ученые также обнаружили, что, в мозге инфицированного вирусом Зика взрослого человека больше клеток-предшественников умирает и меньше клеток регенерируется.

По словам Суджан Шресты, профессора Института аллергологии и иммунологии Ла Хойа, результаты исследования свидетельствуют о том, что вирус Зика оказывает гораздо большее воздействие на мозг детей и взрослых, чем считалось ранее. Это сложное заболевание. Оно несет катастрофические последствия для мозга на ранних стадиях его развития, однако большинство взрослых людей, инфицированных вирусом Зика, редко демонстрируют легко обнаруживаемые симптомы. Возможно, влияние вируса на головной мозг взрослого просто является более изощренным.

Джозеф Глисон полагает, что большинство взрослых, вероятно, могут преодолеть воздействие, оказываемое на них вирусом, однако люди с ослабленной иммунной системой могут быть более уязвимы. В более сложных случаях вирус теоретически может повлиять на долговременную память или вызвать развитие депрессии.

Российские туристы – люди отчаянные. Порой умом их не понять: готовы лезть в жерло вулкана вместе с малолетними детьми и беременными женами. А уж лихорадка Зика – да кто ее видел? Как бы то ни было, если в течение двух-трех недель после возвращения из страны, где эта болезнь зарегистрирована, появляются повышенная температура, сыпь, отеки суставов, конъюнктивит, боль в мышцах, усталость, надо немедленно обратиться к врачу.

Читайте также
В России зарегистрировали самое эффективное в мире лекарство от Эболы
Вирус в смартфоне: как он выглядит и как списывает деньги?
Web-пираты
Сейчас на главной
Горячие новости
10 лет рекламы за 22,6 млрд рублей
В Москве тендер на размещение рекламы в столичном метрополитене в течение 10 лет выиграла компания «Трейд Компани», которая действует в интересах основного владельца автохолдинга «Гема» Александра Геллера
Горячие новости
Обманутые дольщики из Казани приехали митинговать в Москву
В Москве около здания Министерства строительства России во вторник прошла акция протеста обманутых участников долевого строительства из Казани. Дольщики в количестве 20 человек заявили, что приезд в Москву стал «жестом отчаяния»
Авторская колонка
Праздник длинных ковшей
«Ночь Длинных Ковшей» вообще должна стать постоянным мероприятием. Нечто вроде «Ночи в Музее». Мы будем знать, что каждый год, а лучше даже почаще, в определенные дни в определенные места будут приезжать экскаваторы, и по команде начинать что-нибудь ломать. Успех, с которым прошла вторая Ночь Ковшей, убедительно свидетельствует, что у нового праздника есть хорошая перспектива.
Орехъ Антон
допинговый скандал
Российские паралимпийцы могут пропустить две Олимпиады
О том, что решение Международного паралимпийского комитета не допустить российских спортсменов с ограниченными возможностями на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется вдобавок и на зимние Игры 2018 года в Пхенчхане, сообщил Паралимпийский комитет России ...
Горячие новости
Партия «Криминальная Россия»
Сопредседатель партии ПАРНАС Илья Яшин во вторник презентовал свой доклад о деятельности «Единой России». Доклад, напомним, носит название «Партия «Криминальная Россия»». Первый тираж доклада составил 20 тысяч экземпляро
Горячие новости
Минобороны потратит 396 млн рублей на «чудо-браслеты» для военнослужащих
Министерство обороны разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение партии браслетов «Стрелец-часовой». Стоимость контракта на «чудо-браслеты» составляет 396 млн рублей
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Мусульманские праздники станут государственными
В России мусульманские праздники могут получить статус выходных дней. С такой просьбой граждане обратились к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву
Две трети регионов погрузились в дефицит
Центробанк ожидает, что дефицит федерального бюджета в 2016 году составит 3,5% ВВП. Весной оценки регулятора были хуже – дефицит прогнозировался на уровне почти 5% ВВП. Как будто признаки улучшения есть и в регионах.
Горячие новости
Компания Apple официально представит новый iPhone 7 сентября
Американская компания Apple объявила дату презентации нового смартфона iPhone 7. Мероприятие назначено на 7 сентября. Отметим, что ​Apple традиционно проводит презентации в сентябре, где представляет свои новинки
Горячие новости
Не поминай имя президента твоего всуе
Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Колесников, который баллотируется по златоустовскому избирательному округу, в нарушение запрета использует в своей агитационной кампании имя президента Владимира Путина
Горячие новости
Сотрудники «АвтоВАЗагрегат» перекрыли трассу М5 из-за долгов по зарплате
В Тольятти бывшие работники «АвтоВАЗагрегат» перекрыли федеральную трассу М5, выражая таким образом протест против невыплаты им зарплаты. в итоге на трассе образовалась пробка в оба направления
РФПЛ
«Спартак» в меньшинстве остался лидером
В пятом туре чемпионата России по футболу самым главным оказался заключительный матч. Лидер — «Спартак» — в Каспийске победил «Анжи» и сохранил за собой первое место, набрав 13 очков. Свой следующий матч — с «Локомотивом» — москвичи через две недели проведут на своем поле.
Горячие новости
В лесу нашли свалку из писем, выброшенных «Почтой России»
«Почта России» в очередной раз дала повод для жалоб в связи с ненадлежащим исполнением сотрудников организации своих обязанностей. Так, клиент почты из Ростова-на-Дону снял на видео небрежную погрузку посылок, а в Забайкальском крае обнаружена свалка из корреспонденции
Горячие новости
Московские власти провели вторую «ночь длинных ковшей»
В Москве 29 августа стартовала вторая по счету «ночь длинных ковшей». В ночь на понедельник власти приступили к сносу торговых объектов, которые ранее были признаны самостроем
Горячие новости
Турция дождалась россиян
«Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой», - говорится в постановлении премьер-министра Дмитрия Медведева
Лига чемпионов
Половину Лиги чемпионов отдадут сильным
​UEFA запланировал реформу Лиги чемпионов. Она предусматривает, что большие футбольные страны — Англия, Германия, Испания и Италия — получат по четыре прямые путевки в групповую стадию еврокубка.
Горячие новости
Начальника отдела собственной безопасности УВД по ЦАО Москвы задержали за взятку
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взятке"
Горячие новости
В Италии 27 августа объявлено днем траура по погибшим в результате землетрясения
В Италии суббота, 27 августа, объявлена днем общенационального траура по погибшим в результате землетрясения. Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 267 человек.