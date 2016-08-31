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31 августа 12:57

Польша отказалась впустить в страну мигрантов из Чечни. «Они не бегут от войны»

Власти Польши отказались пускать на территорию страны мигрантов из Чеченской республики. В настоящее время на границе Польши со стороны Белоруссии скопились несколько сотен чеченцев, желающих получить в Польше статус беженцев

Фото: telegraf.com.ua

Власти Польши отказались пускать на территорию страны мигрантов из Чеченской республики. В настоящее время на границе Польши со стороны Белоруссии скопились несколько сотен чеченцев, желающих получить в Польше статус беженцев.

В Варшаве отказа пропустить россиян через границу объяснили тем, что они «не бегут от войны», а просто хотят попасть в западные страны Евросоюза.

«Мы не поддадимся давлению тех, кто хочет довести до миграционного кризиса. На мой взгляд, это попытка создать новый путь эмиграции, наплыва мусульман в Европу», - заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак в эфире программы «Один на один» на телеканале ТВН24.

«Пока я министр внутренних дел, мы не будем рисковать и ставить Польшу в ситуацию террористической угрозы», - добавил министр.

По данным СМИ, на польско-белорусской границе в районе Бреста появилась большая группа выходцев из Чечни. Несколько сотен человек хотели попасть на территорию Польши и просили предоставить им статус беженцев, однако получили отказ польских пограничников.

29 августа в районе белорусско-польской границы начал образовываться стихийный лагерь беженцев.

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