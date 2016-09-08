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Коммерсантъ
08 сентября 16:52

Российская диаспора в США получила спецзадание

Общественная палата отправила соотечественников на рубеж санкционной войны

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В понедельник представители российской диаспоры в США отчитались в Общественной палате РФ о том, как они занимаются продвижением русского языка, истории и культуры "в условиях санкционной войны". Организации соотечественников, получающие гранты от Россотрудничества, рассказали, что считают себя частью российской стратегии "мягкой силы". В США они раздают на улицах георгиевские ленточки, читают в американских школах лекции о роли СССР во Второй мировой войне и беседуют с сенаторами. Представители Общественной палаты поблагодарили соотечественников и передали "задачу от Министерства иностранных дел" — чтобы неправительственные организации активнее участвовали в работе структур ООН.

Заседание в ОП РФ вела глава комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников Елена Сутормина. "Сейчас достаточно сложное отношение, идет санкционная война. Вы находитесь на прямом рубеже, стараетесь своими проектами показать, что такое Россия,— обратилась она к представителям диаспоры.— Ведь часто СМИ все искажают, а простые жители понимают, что на страну льются потоки грязи. И у них есть интерес к правдивой информации".

Вице-президент Координационного совета соотечественников в США Ольга Зацепина рассказала, какими проектами диаспора занимается в США. Так, ко Дню Победы соотечественники провели акцию "Бессмертный полк" и в американских городах — в ней приняли участие более 3 тыс. человек: "Американские, советские ветераны приняли участие, американцы надевали советскую форму". Соотечественники раздали на улицах более 14 тыс. георгиевских ленточек, "которые получили благодаря МИДу", а в один из дней над Гудзоном даже пролетел вертолет с прикрепленной к нему 60-метровой георгиевской ленточкой. Соотечественники раздавали листовки об акции "Бессмертный полк" и о роли СССР во Второй мировой войне. "Прискорбно сообщать, но американская молодежь от сорока и младше не знает историю войны так, как мы ее знаем,— пожаловалась госпожа Зацепина.— Кто-то даже считает, что СССР воевал на стороне Гитлера". Представители диаспоры добились открытия уже второй государственной школы с преподаванием русского языка и истории. "Нам в этом помогают американские политики, как города, так и штата",— рассказали они.

Американскую организацию, занимающуюся подобной деятельностью на деньги правительства США, в России, скорее всего, объявили бы иностранным агентом. Однако российская диаспора в США не столкнулась с подобными проблемами — напротив, госпожа Зацепина похвасталась, что власти штата Нью-Йорк освободили ее НКО от уплаты налогов.

Ее культурный центр "Наследие" работает в США "при поддержке МИДа, Россотрудничества, генконсульства и посольства РФ, фонда "Русский мир", московского правительства". Центр уже десять лет проводит фестиваль для детей соотечественников, работает с российскими детьми, которые когда-то были усыновлены американскими родителями. "Мы увидели, что у них практически нет выхода в русский мир. В русскую церковь они не придут, до Бруклина не доедут", — посетовала госпожа Зацепина. Последний фестиваль, проведенный на деньги Россотрудничества, был посвящен полету Юрия Гагарина, "и многие дети впервые узнали о Гагарине, стали делать в школах доклады о роли советского народа в космосе". "Так что мы тоже мягкой силой вносим свой вклад", — сказала Ольга Зацепина.

Вместе с тем соотечественники упомянули, что "диаспора переживает раскол из-за украинских событий", и посетовали, что "когда глава Дворянского собрания США Кирилл Гиацинтов единственный открыто поддержал присоединение Крыма, это прозвучало диссонансом".

"Мы констатируем огромный интерес двух народов к общению, который не зависит от политической ситуации,— сказал глава управления сотрудничества в сфере образования и науки Россотрудничества Вадим Чеха.— Поиск нетипичных способов — это наша задача. Специфика США такова, что именно общественные объединения там играют огромную роль как посредник между гражданами и органами власти".

"Вы работаете с американским обществом, с сенаторами — это очень важно, их надо использовать",— заявила ближе к концу мероприятия госпожа Сутормина. Она рассказала присутствующим про следующее возможное направление деятельности. "Эксперты наших российских общественных организаций принимают активное участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, Совета по правам человека ООН, Экономического и социального совета ООН,— перечислила представитель Общественной палаты.— И задачу нам ставит Министерство иностранных дел, чтобы больше неправительственных организаций активно использовали и эти площадки".

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