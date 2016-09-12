В Китае появилась реклама российского мороженого с Владимиром Путиным
Российский президент Владимир Путин стал лицом мороженого в Китае. Местные продавцы замороженного десерта разместили на мини-грузовиках Владимира Путина, поедающего рожок
Российский президент Владимир Путин стал лицом мороженого в Китае. Местные продавцы замороженного десерта разместили на мини-грузовиках Владимира Путина, поедающего рожок.
Фотографии китайской рекламы разместил в соцсетях банкир Дмитрий Макаров из Амурской области.
«По Хэйхэ (городской округ в КНР) уже курсируют продавцы мороженого от Путина. Реактивный маркетинг», - написал Макаров, слова которого приводит издание «Амурская правда».
Рядом с изображением Путина на грузовике размещена надпись на китайском «российское мороженое».
Напомним, на сентябрьском саммите G20 в китайском городе Ханчжоу Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку российского мороженого. Такой подарок Путин сделал после жалобы китайских бизнесменов на то, что Россия запрещает ввозить в КНР русский пломбир.