Евросоюз продлил срок действия антироссийских санкций
Евросоюз в четверг, 15 сентября, продлил экономические и визовые санкции в отношении России. При этом санкционный список совет ЕС расширять не стал. В нем остались 146 человек и 37 компаний
Евросоюз в четверг, 15 сентября, продлил экономические и визовые санкции в отношении России. При этом санкционный список совет ЕС расширять не стал. В нем остались 146 человек и 37 компаний.
Срок ограничительных мер продлен до 15 марта 2017 года.
Напомним, впервые санкции против России были введены весной 2014 года после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе. С тех пор ограничительные меры в отношении российской экономики несколько раз продлевались.
Российские власти в ответ на санкции запретили ввоз в страну ряда продовольственных товаров из США и стран Евросоюза.