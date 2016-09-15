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15 сентября 14:30

Евросоюз продлил срок действия антироссийских санкций

Евросоюз в четверг, 15 сентября, продлил экономические и визовые санкции в отношении России. При этом санкционный список совет ЕС расширять не стал. В нем остались 146 человек и 37 компаний

Евросоюз в четверг, 15 сентября, продлил экономические и визовые санкции в отношении России. При этом санкционный список совет ЕС расширять не стал. В нем остались 146 человек и 37 компаний.

Срок ограничительных мер продлен до 15 марта 2017 года.

Напомним, впервые санкции против России были введены весной 2014 года после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе. С тех пор ограничительные меры в отношении российской экономики несколько раз продлевались.

Российские власти в ответ на санкции запретили ввоз в страну ряда продовольственных товаров из США и стран Евросоюза.

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