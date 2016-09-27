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27 сентября 15:48
Карина Орлова

Журналист

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Нет мозгов, надо было брать эпатажем

Интрига, предшествовавшая первым дебатам Хиллари и Трампа (Клинтон после недавнего обморока, когда ее недвижимую втаскивали в автомобиль; сокращение в рейтингах с восьми до двух процентных пунктов; непредсказуемость поведения Дональда) разрешилась в первые 20 минут - полным и бесповоротным поражением Трампа. 

А начиналось все бодро - обсуждали экономику, и в частности, создание новых рабочих мест. Хиллари традиционно предлагала облагать налогами богатых, а собранные деньги инвестировать в солнечную энергию, в результате чего будут созданы рабочие места.

Трамп настаивал, что рабочие места надо не создавать, а сохранять, и упрекал Хиллари и демократов во главе с Обамой в проведении политики, из-за которой американский бизнес выводит рабочие места за рубеж. Здесь Дональд озвучил свое первое, и как оказалось, последнее конкретное программное предложение - ввести пошлины на ввоз в США товаров, произведенных американскими компаниями в других странах для американского рынка (например, компания Форд построила завод в Мексике. В России у Форда тоже есть сборка, только собранные на ней автомобили продаются на российском рынке, а мексиканские везут обратно США, беспошлинно. Трамп предлагает ввести барьеры, которые сделают невыгодным для бизнеса вывод рабочих мест за рубеж). 

В отдельные моменты Трамп говорил так убедительно (по его собственным меркам, конечно), что казалось, вот он, джокер из рукава - предстал серьезным образованным политиком, оперирующим фактами и цифрами. Никакой стены на границе с Мексикой, никакой депортации нелегальных эмигрантов, никакого запрета на въезд мусульманам. Никакого популизма. Ну если только совсем чуть-чуть.

Очевидно отказавших от стратегии цирка Шапито, Трамп решил сыграть на поле Клинтон. И проиграл. Хиллари снисходительно выслушивала набор слов оппонента по поводу внешней политики, и не менее снисходительно замолкала, когда Трамп, неконтролируемо, срывался на перепалку. Впоследствии комментаторы на американских каналах будут говорить, что советники Дональда Трампа не могут отговорить его от его собственного безумия.

После первой удачной части дебатов главным аргументом Трампа стала бессмертная теперь уже строчка из песни группы «Ленинград»: Мы за все хорошее, а вы за говно. 

Так бы оно и продолжалось, если бы в середине шоу Хиллари сама не вытащила джокера, когда ведущий спросил у Трампа, почему он не публикует свою налоговую декларацию (по закону кандидаты этого делать не обязаны, но деловой обычай говорит об обратном). Заявив, что он заработал в прошлом году 694 миллиона долларов, Трамп сказал, что вообще-то ему его юристы посоветовали опубликовать декларацию попозже, потому что сейчас у него проходит аудит, и что он обязательно это сделает сразу после того, как Хиллари обнародует все свои электронные письма, которые она скрывает от ФБР (в рамках дела об использовании частного почтового сервера во время ее работы Госсекретарем). 

И тут Клинтон блестяще использовала прием российских журналистов, которые иногда выдают важную информацию под шапкой «по мнению экспертов, …». А может быть, сказала Хиллари, Трамп не публикует свою налоговую декларацию потому что он не так уж много налогов заплатил, или МОЖЕТ БЫТЬ он не такой уж богатый, как говорит, или МОЖЕТ БЫТЬ, он не так уж много отдает на благотворительность, как говорит, или МОЖЕТ БЫТЬ Трамп ушел от налогов благодаря своим казино. 

Обладая, ВОЗМОЖНО, инсайдерской информацией, Клинтон рассказала нам о налогах Трампа так красиво, что и не подкопаешься.

Это был главный ее удар по оппоненту, после которого Дональд уже все оставшееся время только и делал, что защищался и оправдывался.

И за шесть банкротств своих компаний - Трамп уверял, что использовал преимущества, которые дает закон, тогда как очевидно, что схемы эти были просты - набираешь кредитов на компанию, переводишь деньги на другую, а ту банкротишь.

И за иск органов юстиции, поданный ими к девелоперской компании отца Трампа в 1973 году за отказ предоставлять квартиры в аренду чернокожим. Дональд утверждал, что тогда пытались засудить многие компании, но что они заключили перемирие и не выплачивали компенсации.

И за то, что многим своим работникам Трамп не платил то, что должен был. Клинтон сказала, что знает архитектора, который спроектировал что-то для Дональда, а тот ему не заплатил. Трамп сказал, что вероятно, работа не была выполнена очень хорошо, но что в то же время, на него работают тысячи людей, очень этим фактом довольных. Например, и тут началась открытая реклама, в его новом отеле в Вашингтоне.

И, наконец, за то, что на очередном конкурсе красоты он назвал победительницу «Мисс домработницей», потому что она была латиноамериканкой. И эта женщина, сказала Клинтон, стала впоследствии гражданкой США, и сегодня она в зале, и она точно проголосует на выборах президента.

Под конец Трамп все же намекнул, жирно так, на самочувствие Хиллари, рассказав, что в то время как он ездил по стране, она отменила две поездки перед дебатами.

Да, говорит Хиллари, я действительно отменила свои поездки, потому что я готовилась к дебатами. И знаете, к чему еще я подготовилась? Я подготовилась к тому, чтобы стать президентом США.

Дональд Трамп понимающе закивал, и дебаты на этом закончились. В принципе, одной этой последней фразой можно их было коротко и описать.

Как сказал про Трампа смотревший со мной дебаты Андрей Сидельников, нет мозгов, надо было брать эпатажем.

И если Хиллари не знает, что делать со страной, но знает, что в ней, а заодно и в мире, происходит, то Трамп не знает ни того, ни другого.

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