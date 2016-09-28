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28 сентября 14:45

Россию признали причастной к крушению малазийского «Боинга» на Донбассе

Эксперты международной группы, которые занимаются расследованием крушения малазийского пассажирского самолета в Донецкой области, пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой в территории, подконтрольной ополчению Донбасса

Эксперты международной группы, которые занимаются расследованием крушения малазийского пассажирского самолета в Донецкой области, пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой в территории, подконтрольной ополчению Донбасса.

Ракета была выпущена из комплекса «Бук», который в свою очередь был доставлен на Украину из России.

Указанные факты сообщил на встрече с родственниками погибших пассажиров глава группы, голландский прокурор Фред Вестербеке.

Следователи заявили родственникам жертв, что украинская армия не связана с крушением малазийского «Боинга».

Напомним, ранее представители Минобороны РФ заявили, что российский локатор не фиксировал в районе падения самолета сторонних объектов, которые могли бы стать причиной его разрушения. Поблизости от лайнера Malaysia Airlines находились только два гражданских борта, что зафиксировал радиолокатор у поселка Усть-Донецкий в Ростовской области. Кроме того, в районе катастрофы фиксировалась работа РЛС Украины.

Российская сторона также предоставила комиссии из Голландии техническую информацию о ракетах зенитного комплекса «Бук». В ней отмечалось, что снятие соответствующих грифов секретности связано с тем, что голландские специалисты зачастую опирались в расследовании на непроверенную информацию, в частности, полученную из СМИ.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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