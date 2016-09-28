Россию признали причастной к крушению малазийского «Боинга» на Донбассе
Эксперты международной группы, которые занимаются расследованием крушения малазийского пассажирского самолета в Донецкой области, пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой в территории, подконтрольной ополчению Донбасса
Эксперты международной группы, которые занимаются расследованием крушения малазийского пассажирского самолета в Донецкой области, пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой в территории, подконтрольной ополчению Донбасса.
Ракета была выпущена из комплекса «Бук», который в свою очередь был доставлен на Украину из России.
Указанные факты сообщил на встрече с родственниками погибших пассажиров глава группы, голландский прокурор Фред Вестербеке.
Следователи заявили родственникам жертв, что украинская армия не связана с крушением малазийского «Боинга».
Напомним, ранее представители Минобороны РФ заявили, что российский локатор не фиксировал в районе падения самолета сторонних объектов, которые могли бы стать причиной его разрушения. Поблизости от лайнера Malaysia Airlines находились только два гражданских борта, что зафиксировал радиолокатор у поселка Усть-Донецкий в Ростовской области. Кроме того, в районе катастрофы фиксировалась работа РЛС Украины.
Российская сторона также предоставила комиссии из Голландии техническую информацию о ракетах зенитного комплекса «Бук». В ней отмечалось, что снятие соответствующих грифов секретности связано с тем, что голландские специалисты зачастую опирались в расследовании на непроверенную информацию, в частности, полученную из СМИ.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.