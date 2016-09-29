Наступление и наказание
Бои в Алеппо грозят России новыми санкциями
Стороны конфликта в Сирии сделали окончательную ставку на силовой сценарий. Правительственные войска при поддержке ВКС России проводят решающий штурм восточной части Алеппо. Если сирийской армии удастся полностью овладеть вторым по величине городом страны, это будет означать перелом в более чем пятилетней войне и реализацию плана Дамаска по восстановлению своего контроля над главными стратегическими центрами. Битва за Алеппо сопровождается резким ухудшением гуманитарной ситуации, жертвами среди мирного населения и обвинениями Москвы в нарушении международного права и военных преступлениях. Ценой главного сражения сирийской войны, исход которого остается неясным, может стать введение против России новых санкций: о такой возможности уже заявили США и Великобритания.
В огне с четырех сторон
Генеральное наступление сирийской армии на восточную часть Алеппо, контролируемую отрядами оппозиции, продолжается со вторника. Активную поддержку атакующим сразу с четырех сторон сухопутным силам оказывают сирийская и российская авиация.
Несмотря на противоречивость поступающей с места событий информации, многочисленные источники подтверждают: противостояние в Алеппо достигло высшей точки. Армия пытается сломить сопротивление обороняющихся отрядов оппозиции любой ценой, в то время как противники президента Асада полны решимости стоять насмерть, но не позволить правительственным силам развить успех (появились сообщения, что сирийские войска сумели отвоевать большую часть квартала Аль-Фарафира, находящегося в исторической части города).
«Режим и его союзники прекрасно знают, сколь высокую цену им придется заплатить за решающий штурм Алеппо. Повстанцы приобрели огромный опыт ведения боевых действий в городских условиях»,— предупредил пресс-секретарь группировки «Нур ад-Дин аз-Зинки» Ясер Альюсеф. А полевой командир Сирийской свободной армии (ССА) Фарес аль-Байюш в среду сообщил, что уже после начала штурма «иностранные государства предоставили оппозиции новые ракеты для установок залпового огня “Град”» (о каких странах идет речь, он не уточнил).
Представитель ССА пригрозил, что «Грады» могут быть использованы не только под Алеппо, но и в других районах Сирии — в частности, в провинции Хама и на средиземноморском побережье. Цель — уменьшить давление на защитников Алеппо, отвлечь правительственные силы от штурма города.
Оппозиционеры также обвинили власти в использовании наполненных зажигательной смесью запрещенных «бочковых бомб», сбрасываемых с вертолетов, чтобы закрепиться на каждом отвоеванном участке.
Есть ли жизнь под обломками
В этих условиях каждый день противостояния влечет за собой новые жертвы среди гражданского населения, делая угрозу гуманитарной катастрофы все более реальной. По оценкам ООН, почти 2 млн жителей Алеппо и окрестностей остро нуждаются в продовольствии, питьевой воде и медикаментах, а единственная трасса, ведущая в восточные районы, закрыта из-за боев. Особенно тяжелая ситуация сложилась с водой.
«Интенсивные атаки повредили насосную станцию “Баб ан-Найраб”, которая поставляет воду 250 тыс. человек в восточной части Алеппо. Боевые действия не позволяют ремонтным бригадам добраться до станции. В ответ на это насосная станция “Сулейман аль-Халяби”, расположенная на востоке Алеппо, также была отключена, что оставило без воды 1,5 млн человек в (контролируемой правительством.) западной части города»,— сообщила представитель Детского фонда ООН в Сирии Хана Сингер.
В ночь на среду в результате авианалета серьезно пострадали две больницы в Алеппо. По данным международных правозащитных организаций, за неделю, прошедшую со дня прекращения перемирия в Сирии (19 сентября), в городе в результате авиаударов погибло более 200 мирных жителей.
В связи с эскалацией противостояния в Алеппо непривычно жесткое заявление сделал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По его словам, наступление правительственных сил подвергло жителей города «беспрецедентному военному насилию».
Призрак новых санкций бродит по Европе
На фоне боев в Алеппо западные страны развернули дипломатическое наступление на Россию, уже не просто критикуя ее за поддержку Башара Асада, а обвиняя в «разжигании гражданской войны» в Сирии и даже в «соучастии в военных преступлениях».
Госсекретарь США Джон Керри, еще три недели назад договаривавшийся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о перемирии, пригрозил, что США приостановят сотрудничество с Россией по Сирии, если Москва не предпримет шагов по возвращению к режиму перемирия. А официальный представитель Госдепа Джон Кирби возложил на Россию ответственность за применение в Алеппо зажигательных и противобункерных бомб.
Столь же решительные заявления звучат из уст американских военных. По словам главы Минобороны США Эштона Картера, «русские говорили, что пришли в Сирию бороться с терроризмом и добиться завершения гражданской войны, но их слова коренным образом разошлись с делами». «Они разжигают гражданскую войну, включая то насилие, которое мы наблюдаем в последние дни. И это также подпитывает экстремизм»,— считает глава Пентагона.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест не исключил введение против России дополнительных санкций. Эту тему развил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, в интервью телеканалу Sky News обвинивший Москву в военных преступлениях. Отвечая на вопрос, стоит ли вводить против России дополнительные санкции, британский министр ответил: «Думаю, все это необходимо рассмотреть».
С неожиданной критикой в адрес Москвы в связи с ситуацией в Алеппо высказался даже глава МИД Италии Паоло Джентилони, хотя представители этой страны традиционно считаются в ЕС сторонниками диалога с Москвой и чуть ли не ее лоббистами. «Я не очень понимаю смысл поддерживать любой ценой диктатора, утратившего доверие. Если Россия продолжит поддерживать действия Асада, она вновь окажется в изоляции»,— предупредил итальянский министр. По его мнению, Россия не выполнила взятые на себя обязательства после заключения соглашения с США о перемирии в Сирии.
Позицию Москвы относительно возможности расширения санкций из-за ситуации в Сирии огласил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Упоминание санкций в контексте сирийских дел вызывает глубокое непонимание, тем более у тех, кто знает реальное положение дел в Сирии, реальное положение дел с реализацией обязательств, указанных в российско-американских договоренностях»,— парировал Дмитрий Песков.
Есть ли свет в конце конфликта
«Складывается впечатление, что Москва, еще недавно настаивавшая на прекращении огня, подчинилась логике сторонников жесткой линии в Дамаске»,— говорит “Ъ” директор центра «Россия—Восток—Запад» Владимир Сотников. «Их цель,— поясняет эксперт,— добиться перелома в битве за Алеппо, чтобы как минимум укрепить свои позиции на будущих переговорах о политическом урегулировании, а как максимум — выиграть войну, отбив у оппозиции ее главный оплот».
В том, что такая стратегия принесет плоды, у опрошенных экспертов уверенности нет. Правительственные силы не раз демонстрировали неспособность проводить серьезные наступательные операции — их первоначальный порыв выдыхался, и противники властей возвращали потерянные позиции.
Так произошло в июне этого года, когда сирийская армия перешла границу провинции Ракка и развернула наступление на одноименный город — столицу самопровозглашенного «исламского халифата». Однако вскоре после этого отряды запрещенного в России «Исламского государства» отбили все атаки правительственных войск, заставив их отступить за пределы провинции. По схожему сценарию развивалась ранее ситуация и в ходе битвы за Алеппо. За успешными действиями сторонников президента Асада зачастую следовало контрнаступление оппозиции и возвращение потерянных кварталов.
Главная проблема в том, что людские ресурсы сирийской армии исчерпаны пятилетней войной — это ощущается особенно остро, если учесть, что Башар Асад опирается главным образом на единоверцев-алавитов, составляющих лишь 12% населения страны. При этом оппозиционные силы, позиционирующие себя как защитники суннитского большинства, подобных трудностей с пополнением личного состава не испытывают. Кроме того, зарубежные спонсоры оппозиции (в первую очередь страны Персидского залива и Турция) каждый раз, когда усиливался натиск правительственных войск, увеличивали свою поддержку «борцам с режимом Асада», что помогало восстановить статус-кво.
Такая тенденция повышает риск затягивания конфликта — без шансов для той или иной стороны добиться решающего перелома. Соответственно, Москва рискует еще больше втянуться в сирийскую войну — вместо того чтобы постепенно из нее выходить, на что позволяли надеяться договоренности главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в Женеве.