События в Сирии приняли противовоздушный оборот
Москва и Вашингтон оказались на грани силового противостояния
Разрыв российско-американского сотрудничества по Сирии открывает путь к реализации силового сценария, в котором противоборствующими сторонами могут стать Москва и Вашингтон. Во вторник Минобороны России объявило о переброске в Сирию дополнительных систем ПВО (батареи зенитной ракетной системы С-300В4), а МИД обвинил США в готовности «заключить сделку с дьяволом» — оказать поддержку террористам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что переброска систем ПВО в Сирию противоречит прежним заявлениям Москвы о стремлении бороться с эстремистами: он напомнил, что на вооружении исламских радикалов авиации нет. Сегодня главный вопрос состоит в том, решится ли президент Обама на применение силы, что будет означать объявление войны Сирии, или же США ограничатся вооружением оппозиции и усилением политического давления на Москву для сворачивания операции ВКС России.
От «сделки с дьяволом» до систем ПВО
Решение администрации США в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с РФ в Сирии не только подвело черту под дипломатическими усилиями Москвы и Вашингтона последних месяцев, но и устранило главное препятствие для перехода к силовому сценарию. Эту новую реальность во вторник признал глава МИД РФ Сергей Лавров, предупредивший: ответственность за срыв российско-американских договоренностей несут их противники в администрации США, которые «вынашивают планы силового сценария». О его реализации в Сирии во вторник активно заговорили и в Москве, и в Вашингтоне.
В распространенном во вторник заявлении МИД РФ сделан упор на угрозу перехода США к активной поддержке радикальной сирийской оппозиции. «У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов “заключить сделку с дьяволом” — пойти на союз с отъявленными террористами»,— предупредили в МИДе.
А телеканал Fox News выпустил сюжет, в котором со ссылкой на три неназваных американских источника сообщается о переброске Россией в Сирию систем ПВО С-300ВМ.
В материале говорится о том, что российские системы позволяют осуществлять перехват самолетов и крылатых ракет, находящихся на вооружении США.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник подтвердил, что в сирийский порт Тартус доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300. По словам генерала Конашенкова, она должна «обеспечить безопасность расположенного там пункта материально-технического обеспечения и находящихся в прибрежной зоне кораблей ВМФ России». Представитель Минобороны заверил, что это «исключительно оборонительная система, никому не представляющая угрозы» и ранее аналогичные действия вопросов не вызывали. Напомним, что после уничтожения турецкой авиацией российского бомбардировщика Су-24М в ноябре 2015 года на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия был развернут дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», а к патрулированию у берегов Сирии привлекался ракетный крейсер Черноморского флота «Москва», оснащенный дальней морской системой ПВО С-300Ф.
По словам источника в Минобороны России, переброска ЗРК С-300В4 в Тартус велась на протяжении последних двух недель при помощи больших десантных кораблей «Николай Фильченков», «Георгий Победоносец», «Цезарь Куников» и «Александр Шабалин», а также судов обеспечения. По словам собеседника, решение об усилении группировки ПВО в Сирии, принятое «исходя из ухудшения обстановки в регионе», «согласовано с высшим военно-политическим руководством страны».
Как заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, переброска системы С-300 в Сирию противоречит прежним заявлениям Москвы о том, что в этой стране Россия собирается бороться с экстремистами. «Мне неизвестно о том, что у “Исламского государства” или “Аль-Каиды” (обе группировки запрещены в РФ) есть авиация»,— добавил господин Эрнест. Он также сообщил, что США «продолжают обсуждать с зарубежными партнерами» возможные санкции в отношении Москвы в связи с ее политикой в Сирии.
Психологическое давление на грани боевых действий
«Риск российско-американского “нечаянного” столкновения в Сирии и инцидентов в других регионах вдоль новой линии противостояния в Европе возрос. Такое столкновение может оказаться крайне опасным»,— пояснил “Ъ” директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его мнению, в случае дальнейшей эскалации в ответ на удары российских ВКС по союзникам США в Сирии оппозиция «может получить средства, представляющие реальную угрозу российским самолетам и вертолетам». В Москве это будет воспринято как начало реализации «предупреждений» представителя Госдепа США Джона Кирби, прозвучавших на прошлой неделе.
Наиболее радикальный сценарий, предполагающий переход США к масштабным военным действиям против Дамаска, по мнению господина Тренина, пока маловероятен. «В Вашингтоне понимают: в таком случае российские силы, размещенные в Сирии, едва ли останутся в стороне. А это будет означать обмен уже не словесными, а ракетно-бомбовыми ударами, фактически войну. Осознание этого должно действовать отрезвляюще»,— считает Дмитрий Тренин.
С мнением о том, что радикального сценария в Сирии удастся избежать, согласен глава совета ПИР-Центра генерал-лейтенант Евгений Бужинский. «Условий для прямого военного столкновения России и США я не вижу. Для администрации Обамы по-прежнему есть серьезные ограничители, не позволяющие ей использовать в Сирии вооруженные силы США в полной мере»,— убежден господин Бужинский.
«Потенциально можно представить, что американцы начнут бомбить сирийские объекты крылатыми ракетами, как это было в Югославии и Ливии, и в этой ситуации нам будет тяжело. У США есть очевидное преимущество по количеству крылатых ракет, базирующихся на подводных лодках, кораблях и самолетах. Сбивать их непросто, а расходовать для этого потенциал С-300 нерационально. Однако такой сценарий будет означать, что США вступили в войну с Сирией. При этом в Югославии для проведения операции было решение НАТО, в Ливии — резолюция Совбеза ООН, в Сирии же подобный шаг, если он будет сделан, окажется исключительно волей Вашингтона»,— пояснил Евгений Бужинский. По его мнению, «нобелевский лауреат Обама на это не пойдет».
«Наиболее вероятный сценарий — поставки оружия сирийской оппозиции и усиление международного давления на Москву для сворачивания операции российских ВКС»,— предполагает господин Бужинский.
Возможность реализации «плана Б», предусматривающего нанесение ударов по правительственным войскам, штурмующим восточные кварталы Алеппо, не менее активно обсуждают в Вашингтоне. Отвечая на вопрос, насколько реальным ему представляется такой сценарий, директор американского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс сказал: «Я слышал от сотрудников Совета национальной безопасности, что эта возможность (нанесение ударов по сирийской армии) обсуждается. Но я слышал также, что Комитет начальников штабов относится к нему скептически. Для этого потребовалось бы подавлять российскую авиацию, а это могло бы привести к войне. Так что этот вариант маловероятен».