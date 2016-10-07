Под Алеппо стягивают санкции
Боевые действия в Сирии грозят новым кризисом в отношениях с Западом
После сворачивания российско-американского сотрудничества по Сирии посредником между РФ и Западом выступила европейская дипломатия. Возвращение к режиму прекращения огня в Алеппо стало главным вопросом в повестке визита в Москву главы МИД Франции Жан-Марка Эро, который в пятницу отправляется в Вашингтон. Активизация дипломатических усилий произошла на фоне обострения «войны слов» между Москвой и Вашингтоном: в Минобороны РФ в четверг посоветовали Пентагону продумать последствия планов нанесения авиаударов по сирийским войскам, которые неизбежно «создадут угрозу российским военнослужащим». В США же пригрозили ввести против Москвы новые санкции.
Попытки урегулирования
«Основное внимание мы посвятили ситуации в Сирии»,— рассказал журналистам после переговоров с французским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров. Ключевые темы переговоров в последние месяцы неизменны: борьба с террористическими группировками, политическое урегулирование, проблемы доставки гуманитарной помощи и прекращения огня.
Именно на двух последних пунктах сосредоточил в последние дни свои дипломатические усилия гость Сергея Лаврова. «Мы хотим положить конец страданиям и мукам населения Алеппо и поэтому предложили проект резолюции в Совбезе ООН,— заявил в четверг Жан-Марк Эро.— Она гарантирует две вещи: немедленное прекращение бомбардировок в Алеппо и немедленный доступ гражданского населения к гуманитарной помощи». Как рассказал дипломат, из Москвы он направится в Вашингтон, где «продолжит обсуждать резолюцию с американскими партнерами, надеясь на сближение взглядов». Сергей Лавров, хотя и подтвердил, что российская сторона готова «работать с документом», все же признался: рассказ о том, какие пункты требуется изменить — «это продолжительный разговор». А значит, Москва надеется на целый ряд поправок.
Параллельно переговорам в Москве с инициативой по минимизации гуманитарного кризиса в Алеппо выступил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он предложил боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра» лично вывести их из восточной части города. Однако и эту дипломатическую инициативу Сергей Лавров прокомментировал сдержанно: «Думаю, что это предложение, по крайней мере то, как оно звучит, заслуживает самого внимательного рассмотрения».
«Я приехал в Москву не с угрозами»
«У нас гораздо больше общего с французскими коллегами, чем того, что нас разделяет»,— пытался убедить прессу российский министр, в то время как его собеседник заверял журналистов, что «приехал в Москву не с угрозами». Но несмотря на попытки министров проявлять миролюбивый настрой, говорить о смягчении политики Запада в отношении РФ пока не приходится.
Переговоры в Москве прошли на фоне слухов о том, что другая ключевая страна ЕС — Германия — готовится ужесточить политику в отношении России за ее действия в Сирии. Как сообщила газетаThe Wall Street Journal, правительство Ангелы Меркель обсуждает меры, которые могли бы заставить Москву изменить свой курс в Сирии, в том числе введение новых экономических санкций. Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер в четверг поспешил успокоить: «Я не знаю никого в Берлине или где-либо еще, кто сделал бы такое предложение». Тем не менее Сергей Лавров не упустил шанса прокомментировать эти слухи. «Есть российско-американские договоренности, которые наши американские партнеры не смогли начать реализовывать, а сейчас пошел разговор о санкциях в адрес России из-за Сирии»,— удивился министр.
В США тем временем настроены более решительно, чем власти ФРГ. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в четверг заявил, что не исключает односторонних санкций против России из-за ситуации в Сирии.
К огню на поражение готовы
Тот же Джош Эрнест в четверг не стал отрицать, что Вашингтон может рассмотреть возможность нанесения удара по правительственным войскам в Сирии. Это высказывание вызвало оживленную реакцию в Москве. По словам источника в органах военного управления, экстренная переброска батареи С-300В4 в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе напрямую связана с обеспечением безопасности российских войск и военной инфраструктуры, которые могут пострадать в случае нанесения США ракетных и воздушных ударов по позициям сирийских войск. Ситуация усугубляется тем, что в большинстве сирийских провинций работают офицеры российского Центра по примирению сторон, которые могут пострадать при нанесении ударов со стороны США.
В четверг представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рекомендовал Вашингтону «тщательно просчитать возможные последствия реализации подобных планов». Он сообщил, что на вооружении сирийской армии есть зенитные ракетные комплексы С-200, «Бук» и другие системы ПВО. «Воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов,— подчеркнул генерал.— У боевых расчетов российских комплексов ПВО вряд ли будет время на выяснение по “прямой линии” (связи РФ—США.) точной программы полета ракет и принадлежности их носителей». Высокопоставленный военный источник добавил, что в случае возникновения опасности российскому контингенту в Сирии командование ВС РФ отдаст приказ открыть «огонь на поражение».
По сведениям издания “КоммерсантЪ”, руководство Минобороны прорабатывает вопрос о возвращении на авиабазу Хмеймим штурмовиков Су-25СМ, выведенных оттуда по приказу Владимира Путина 14 марта. Кроме этого, в ближайшее время в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море войдут малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый дол», оснащенные крылатыми ракетами типа «Калибр-НК». А в период с 15 по 20 октября к берегам Сирии отправится ударная группа во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», на борту которого будут размещены 15 истребителей Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также около 10 вертолетов Ка-52К, Ка-27 и Ка-31.