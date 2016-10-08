Меню
В мире
Кто делает из Москвы Венецию
интернет
Кирилл Седов
Ведомости
08 октября 03:10

Дрон в помощь

Facebook ищет страны-партнеры для проекта раздачи интернета с помощью беспилотников

Facebook ведет переговоры с рядом стран об испытании дронов, с помощью которых компания хочет обеспечивать интернет-соединением удаленные уголки земного шара, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на директора аэронавигационной платформы Facebook Мартина Гомеса. Эту инициативу компания развивает в рамках проекта Internet.org, цель которого – обеспечить доступом в сеть 5 млрд человек в разных частях земного шара, где отсутствует проводная или беспроводная сетевая инфраструктура. В некоторых странах, настаивающих, чтобы первые испытания проводились у них, есть огромные регионы без интернета или с очень плохим подключением, заявил Гомес изданию. По его словам, испытания могут состояться в 2018 г., но их точная дата еще не определена.

В июле 2016 г. Facebook провел в Аризоне первый полномасштабный тестовый полет своего беспилотника Aquila. Работающий на солнечной энергии дрон провел в воздухе 96 минут. Facebook назвал эти испытания «большим достижением» на пути реализации своих планов. Беспилотник разработан так, чтобы летать без посадки до трех месяцев на высоте свыше 18 км, что намного выше высоты, где летают коммерческие самолеты, говорит Гомес.

Созданием технологий для обеспечения доступом в интернет всех жителей земли занимаются и другие компании. Google развивает проект по предоставлению беспроводного интернет-доступа с помощью дирижаблей: они получают доступ в интернет по спутниковым каналам и позволяют подсоединяться к ним с земли по технологии WiFi. Компания OneWeb планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет с помощью запуска на орбиту большой группировки спутников.

Российский путь

В России подключением удаленных населенных пунктов к широкополосному интернету занимается «Ростелеком», но дроны при этом не использует. Оператор проводит до населенного пункта оптоволоконный кабель, затем ставит там точку WiFi-доступа, а в труднодоступных местах сигнал обеспечивается при помощи спутника.

Такие проекты сталкиваются с большими препятствиями, поскольку запуск дронов и дирижаблей требует согласования с национальными правительствами для работы в их воздушном пространстве, отмечает WSJ. Для трансляции сигнала на землю требуется разрешение на использование частотного спектра. Эксперты считают, что прохождение всех согласований займет годы, пишет WSJ. Регуляторы в Европе и США еще разбираются, насколько безопасно выдавать разрешение на такие полеты. Впереди колоссальные регуляторные препятствия, подтверждает Гомес. По его словам, все летные испытания в ближайшие годы будут в основном направлены именно на то, чтобы убедить регуляторов в безопасности беспилотников.

Выведение каких-либо услуг связи из-под национального регулирования ограничит возможности по контролю за соблюдением установленных в отрасли правил, предупреждает представитель «Ростелекома». Представители «Мегафона», МТС и «Вымпелкома» отказались от комментариев. Экономическая целесообразность и техническая возможность использования в России дронов для предоставления доступа к интернету выглядят сомнительными, считает собеседник в одном из операторов. В России дистанция полета дрона до труднодоступных регионов будет измеряться в сотнях и тысячах километров, объясняет он.

Ведет ли Facebook переговоры об испытаниях дронов с Россией, представитель компании не прокомментировал.

Читайте также
Эдвард Сноуден посоветовал пользователям почты Yahoo удалить свои аккаунты
ФСБ ищет способы взять весь интернет-трафик под контроль
«Ростелеком» получит из бюджета 3,2 млрд рублей на устранение «цифрового неравенства»
Сейчас на главной
Горячие новости
В Новосибирске открылся первый в стране детский сад для взрослых
«Мы с друзьями как-то тоже рассуждали, когда чувствовали себя счастливыми, и сошлись во мнении, что счастье было очень давно и в детстве. Отсюда возникла идея детского сада для взрослых», - рассказал хозяин садика
Сирия
Под Алеппо стягивают санкции
Возвращение к режиму прекращения огня в Алеппо стало главным вопросом в повестке визита в Москву главы МИД Франции Жан-Марка Эро, который в пятницу отправляется в Вашингтон.
Горячие новости
Депутатам понизят зарплаты до 35 тысяч рублей
Авторы законопроекта депутаты от «Справедливой России» считают, что зарплаты депутатов нужно понизить до уровня средних по стране, то есть примерно до 35 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас депутаты получают около 360 тысяч рублей в месяц
Горячие новости
В Госдуме седьмого созыва оказалось 7 миллиардеров
Согласно декларациях о доходах, на счетах бывшего владельца комбината «Лебедянский» Николая Борцова хранятся рекордные 9,6 млрд рублей. Свой капитал депутат заработал на продаже комбината «Лебедянский» корпорации PepsiCo в 2008 году
Горячие новости
Когда ты наглый чиновник
Росприроднадзор оштрафовал известный дачный кооператив «Сосны» за возведение забора у подмосковной реки Истра. Напомним, учредителями данного кооператива являются высокопоставленные чиновники, в числе которых спикер Госдумы Вячеслав Володин
Авторская колонка
Мужезащитница Мизулина
Мне никогда не нравилась Мизулина - ни в «Яблоке» давнишнем, ни потом, но есть одна такая загогулина в ее мировоззрении крутом. Ей разница полов отлично видится: коль женщине мужчина даст пинка, то женщина, естественно, обидится - но как бы по привычке и слегка.
Быков Дмитрий
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Дептранс Москвы уличили в боязни эвакуировать автомобили около мечетей
Подконтрольное Департаменту транспорта Москвы управление «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), которое занимается эвакуацией автомобилей, уличили в двойных стандартах
УВЗ
Прощальный гудок
Глубинные процессы в переделе собственности продолжаются. Точнее, это даже не столько передел, сколько признак усиления влияния определенных лиц, близких к Владимиру Путину. Или обеспечения им условий для успешного – и контролируемого – бизнеса. Именно так следует понимать назначения Фрадкова-старшего.
Горячие новости
Болельщики «Кубани» попросили президента спасти футбольный клуб
Болельщики футбольного клуба «Кубань» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти их любимую команду. Болельщики просят уберечь клуб от расформирования и найти ему спонсора
Горячие новости
Церковь обвинила классиков в пропаганде суицида
Глава Патриаршего центра кризисной психологии Михаил Хасьминский в числе таких книг назвал роман Льва Толстого «Анна Каренина», трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Гамлет»
Горячие новости
Селфи вместо пароля
Клиенты платежной системы MasterCard из 12 стран Европы могут совершать покупки в интернете при помощи селфи. Специальное мобильное приложение позволяет подтвердить онлайн-трансакцию, просто сфотографировавшись
Горячие новости
«Малыши избивали друг друга на глазах у радостных взрослых»
Российский боец смешанного стиля и глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил проведение боев с участием детей на турнире Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном ...
Горячие новости
Еще один экс-глава Коми стал фигурантом дела об организации преступного сообщества
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Коми и экс-сенатора от региона Владимира Торлопова ...
Горячие новости
Болтун - находка для шпиона
Такое постановление было утверждено в администрации северной столицы. Оно касается сотрудников исполнительных органов власти. Депутат Максим Резник назвал данное постановление возвратом к советскому прошлому ...
Роснефть
«Роснефть» может купить саму себя
Минфин подготовил проект распоряжения, которое обяжет «Роснефтегаз» перечислять в бюджет дивиденды в размере не меньше, чем он получил на принадлежащие ему акции «Роснефти» и «Газпрома», а также всю выручку от продажи акций «Роснефти» ...
Горячие новости
Владимир Жириновский предложил зашифровать данные о доходах депутатов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил комиссии по контролю за доходами депутатов, которую возглавила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, засекречивать данные о доходах депутатов
Горячие новости
Глава МВД назвал сферу государственных закупок самой коррупционной
Выступая на заседании президиума совета по противодействию коррупции, министр Колокольцев заявил, что сфера государственных закупок является в настоящее время самой коррумпированной ...
Горячие новости
Ко дню рождения президента выпустили золотые «путинофоны»
Российская компания Caviar ко дню рождения президента Владимира Путина выпустила специальную коллекцию смартфонов iPhone 7. Отметим, что компания Caviar специализируется на отделке мобильных телефонов