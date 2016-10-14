Ростуризм предупредил россиян о нападениях зловещих клоунов в Великобритании
В Лондоне и других городах Великобритании, а также в Швеции произошло уже несколько нападений клоунов на людей. В некоторых случаях злоумышленники использовали холодное оружие. Британские журналисты окрестили их клоунами-убийцами
Посольство РФ в Великобритании и Ростуризм обратились к российским туристам с предупреждением об участившихся нападениях злоумышленников в костюмах клоунов.
Ростуризм призвал туроператоров, продающих путевки в Великобританию, уведомлять своих клиентов о риске стать жертвами хулиганов в клоунских костюмах.
Самим туристам рекомендовали проявлять осторожность и избегать безлюдных и неосвещенных улиц в темное время суток. В случае возникновения нештатных ситуаций нужно обращаться в полицию.
Посольство РФ в Соединенном Королевстве также попросило находящихся в этой стране туристов принять к сведению информацию о совершающихся в этой стране хулиганских нападениях.
В Лондоне и других британских городах произошло уже несколько нападений клоунов на людей. В некоторых случаях злоумышленники использовали холодное оружие. Британские СМИ окрестили их клоунами-убийцами.
Кроме того стало известно о нападениях зловещих клоунов и в Швеции. В частности, инцидент произошел в городке Сконинг. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее преследовали два человека в костюмах клоунов. Они размахивали большими ножами и выкрикивали угрозы.
Мода пугать людей в клоунских костюмах завелась в США в августе после сообщения из Гринвилля в Южной Каролине, где человек, переодетый клоуном с красным курчавым париком, пытался заманивать детей в лес. Затем мода перекинулась в Великобританию, где студент нарядился клоуном с бензопилой, чтобы попугать друзей в кампусе университета.