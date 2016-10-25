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25 октября 00:24
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Последний Ленин материковой Украины

Если не считать мятежных Донецкой и Луганской областей, на территории Украины других памятников Ленину больше нет. И это событие из разряда тех, про которые говорят: конец эпохи. Вы просто подумайте, что это такое! Ведь в предыдущие 90 лет без памятников Ильичу нашу жизнь невозможно было представить. Они были повсюду. В любом крупном городе по нескольку штук, в каждой деревне, наверное, был свой Ленин. Там могло не быть света и газа, но Ленин должен был стоять обязательно.

Хоть бюстик в кабинете председателя сельсовета. Тысячи памятников, сотни тысяч портретов, сотни мемориальных досок, миллионы развешанных на всех углах транспарантов и цитат. И вот теперь на территории материковой Украины ничего этого не будет? Конечно, это конец эпохи. Конец коммунистической эпохи хотя бы на уровне символов. Хотя из мозгов советская эпоха будет выходить так же долго, как радиация из Чернобыля. Но я считаю, что украинцы поступают одновременно и правильно и неверно. Правильно потому, что Ленин был основоположником одного из самых отвратительных, кровавых и циничных режимов в человеческой истории. Присутствие Ленина, тычущего рукой куда-то в пустоту – это настоящее издевательство над миллионами людей, которые сгинули из-за этой идеологии. Но с другой стороны, я бы поступил с памятниками иначе. Памятники Ленину – это памятники истории. Какой бы она ни была, но она была. Коммунисты сносили монументы, церкви и прочие символы старого времени. Чем мы лучше, если станем поступать точно так же? Только потому, что Ленин был безусловным, с нашей точки зрения, злодеем? Ну, так и большевики ни секунды не сомневались, что цари и попы злодеи. Так что делать-то? Сносить все до единого памятники или ни трогать ни одного? Оставлять все как есть нельзя.

Конечно, тех «Лениных», которых штамповали как ширпотреб на заводах, которые были уродливы и чудны, сохранять нет смысла. Это эстетический и исторический мусор. Но есть монументы, не лишенные определенных художественных достоинств, монументы со своей историей. Их, кстати, не так много, наверняка. Вот эти пускай стоят. Но стоят не просто так. Раз уж они памятники эпохи, то об этой эпохе нужно сказать. Пусть стоит этот Ленин со своей кепкой, но на памятнике обязательно будет написано, какой режим он создавал и какие жертвы понес из-за этого режима наш народ. Те, кто об этом не знают, быть может, взглянут на памятник и задумаются о чем-то. Но Украина решила, что про советский режим она расскажет своим гражданам без наглядных пособий из бронзы и гранита. А вот когда и как своим гражданам расскажем об этом мы? Для нас Ленин – это имперский знак. Знак ностальгии по Советскому Союзу. И осуждая снос памятников, мы не за Ленина боремся и его светлый образ. Мы боремся за память о стране, которую никому, кроме нас уже не жалко.

Источник - Эхо Москвы

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