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Яна Рождественская
06 ноября 18:56

Отставки южнокорейского президента потребовали десятки тысяч человек

Приближенные президента подозреваются в злоупотреблениях

В Южной Корее были арестованы три человека из окружения президента страны Пак Кын Хе. Бывших помощников президента Ан Чон Бома и Чон Хо Сона, а также ее подругу Чхве Сун Cиль обвиняют во вмешательстве в государственные дела, мошенничестве и злоупотреблении влиянием. Рейтинг поддержки Пак Кын Хе снизился до 5%, в субботу в Сеуле прошли многотысячные акции протеста с требованием ее отставки.

В воскресенье южнокорейский суд сообщил о том, что он выдал ордер на арест двух бывших помощников президента страны Пак Кын Хе — Ан Чон Бома и Чон Хо Сона. Ан Чон Бом — бывший старший секретарь президента по координации политики, Чон Хо Сон также работал в аппарате президента. В центре скандала находится также Чхве Сун Cиль — подруга Пак Кын Хе, дочь ее наставника Чхве Тхэ Мина и бывшая жена ее бывшего помощника, она знает Пак Кын Хе несколько десятков лет. Она также была арестована в связи с этим делом ранее. Их обвиняют во вмешательстве в государственные дела, а также злоупотреблении своим влиянием и мошенничестве.

Скандал начался уже несколько месяцев назад, с конца октября с каждым днем набирает силу. По данным исследовательской компании Gallup Korea, рейтинг поддержки Пак Кын Хе снизился до самого низкого уровня, который был у президента Южной Кореи с 1988 года, когда начали проводиться такие опросы,— ее поддерживает только 5% населения страны. В субботу в Сеуле прошли акции протеста, в которых приняли участие десятки тысяч человек, они требовали отставки Пак Кын Хе или даже ее ареста. По данным полиции, в акциях приняли участие 45 тыс. человек, организаторы говорят о 200 тыс.

По данным южнокорейской прессы, Пак Кын Хе могла передавать Чхве Сун Силь конфиденциальные документы, в том числе касающиеся политики в отношении Северной Кореи, на что не имела права. Также госпожа Чхве вносила правки в речи президента и оказывала влияние на политику страны и кадровые решения. Чон Хо Сона подозревают в том, что он передавал эти документы госпоже Чхве. Чхве Сун Cиль и Ан Чон Бом обвиняются также в том, что они использовали свое влияние для того, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации, в том числе Samsung, Hyundai, SK Group и LG Group, сделать многомиллионные пожертвования в две связанные с ними неправительственные организации. Через эти фонды — Mir и K-Sports — были получены пожертвования от 53 компаний на сумму 80 млрд вон ($72 млн). В связи с отцом Чхве Сун Cиль, Чхве Тхэ Мином, критики также говорят об установленном в стране «шаманском культе».

Сама Пак Кын Хе уже заявила, что она готова стать первым южнокорейским президентом, который будет допрошен прокуратурой. В пятницу она принесла извинения за разразившийся в стране политический кризис и сообщила, что разорвала все отношения с Чхве Сун Cиль. Пак Кын Хе признала, что Чхве Сун Силь правила ее речи, но ничего не сообщила о передаче ей секретных документов. Ранее госпожа Пак называла обвинения «безосновательными оговорами», сейчас это усиливает критику президента со стороны оппозиции. Тем не менее, по мнению экспертов, скандал вряд ли приведет к импичменту или же предъявлению обвинений госпоже Пак. По южнокорейскому законодательству, президенту страны не могут быть предъявлены обвинения в уголовном преступлении, за исключением нескольких статей, касающихся, например, государственной измены.

Теги: Южная Корея
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