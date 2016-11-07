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07 ноября 00:18

В Дублине около здания посольства РФ разбросали «окровавленных» кукол

В Дублине к зданию посольства Российской Федерации местные жители принесли измазанных красной краской кукол. «Окровавленные» куклы разбросали в знак протеста против действий российской армии в сирийском Алеппо

Фото: NewsEra.ru

В Дублине к зданию посольства Российской Федерации местные жители принесли измазанных красной краской кукол. «Окровавленные» куклы разбросали в знак протеста против действий российской армии в сирийском Алеппо.

На заборе перед зданием посольства разметили плакаты, призывающие прекратить бомбардировки Алеппо, сообщается в Twitter организации Grannies4Equality.

Ранее аналогичная акция прошла около здания посольства РФ в Лондоне. Активисты организации The Syria Campaign заблокировали вход в посольство, возведя ​инсталляцию из сотен пластиковых рук.

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту протеста. Кроме того, в ответ на акцию в Лондоне в Москве активисты забросали резиденцию британского посла манекенами, выкрашенными в красный цвет.

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