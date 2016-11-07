В Дублине около здания посольства РФ разбросали «окровавленных» кукол
В Дублине к зданию посольства Российской Федерации местные жители принесли измазанных красной краской кукол. «Окровавленные» куклы разбросали в знак протеста против действий российской армии в сирийском Алеппо
В Дублине к зданию посольства Российской Федерации местные жители принесли измазанных красной краской кукол. «Окровавленные» куклы разбросали в знак протеста против действий российской армии в сирийском Алеппо.
На заборе перед зданием посольства разметили плакаты, призывающие прекратить бомбардировки Алеппо, сообщается в Twitter организации Grannies4Equality.
Ранее аналогичная акция прошла около здания посольства РФ в Лондоне. Активисты организации The Syria Campaign заблокировали вход в посольство, возведя инсталляцию из сотен пластиковых рук.
Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту протеста. Кроме того, в ответ на акцию в Лондоне в Москве активисты забросали резиденцию британского посла манекенами, выкрашенными в красный цвет.