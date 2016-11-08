В Таиланде за месяц утонул уже второй российский турист
Очередной трагический инцидент произошел на пляже курорта Пхукет. Погибший – 57-летний россиянин Петр Агапов. Спасатели извлекли его из воды без сознания на пляже Банг Тао Бич
В Таиланде с начала ноября утонул уже второй российский турист. Очередной трагический инцидент произошел на пляже курорта Пхукет.
Погибший – 57-летний россиянин Петр Агапов. Спасатели извлекли его из воды без сознания на пляже Банг Тао Бич.
Спасатели попытались провести реанимационные мероприятия, а затем доставили мужчину в госпиталь Тхаланг. Оттуда туриста перевезли в другую больницу, однако спасти его не удалось.
Главу пхукетской службы спасения Чуаян Пратхают сообщил порталу The Phuket News, что волны на пляже не были опасными. Однако спасатели не могли патрулировать ту часть территории пляжа, так как отели предпочитают самостоятельно обеспечивать безопасность своих гостей.
«Когда люди заметили, что Агапов в опасности, наши спасатели были в верхней части пляжа. Это недалеко, но в чрезвычайных ситуациях каждая секунда имеет значение», - отметил глава службы спасения.
Напомним, 2 ноября стало известно о пропаже у берегов небольшого тайского острова Сонг в Андаманском море российского туриста. Предположительно, мужчину унесло течением во время купания.
Напомним, в сентябре в Таиланде утонул еще один российский турист, отдыхавший на Пхукете.