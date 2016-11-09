Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп
Выборы президента США выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала свое поражение. В ходе голосования Дональд Трамп набрал 276 голосов выборщиков
Выборы президента США выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала свое поражение.
В ходе голосования Дональд Трамп набрал 276 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов, сообщает Bloomberg.
Телеканал CNN сообщает, что Хиллари Клинтон позвонила Дональду Трампу и признала свое поражение на выборах.
В свою очередь Трамп выступил перед своими избирателями и пообещал «быть президентом для всех граждан страны».
Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.