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09 ноября 11:14

Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп

Выборы президента США выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала свое поражение. В ходе голосования Дональд Трамп набрал 276 голосов выборщиков

Выборы президента США выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала свое поражение.

В ходе голосования Дональд Трамп набрал 276 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов, сообщает Bloomberg.

Телеканал CNN сообщает, что Хиллари Клинтон позвонила Дональду Трампу и признала свое поражение на выборах.

В свою очередь Трамп выступил перед своими избирателями и пообещал «быть президентом для всех граждан страны».

Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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