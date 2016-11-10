Американские выборы вызвали «войну ботов»
Специальные программы сгенерировали значительную долю агитационных сообщений
Нынешняя президентская кампания в США может войти в историю как первая, в которой были массово использованы программы, распространяющие информацию в соцсетях. Боты создали треть сообщений в Twitter в поддержку Дональда Трампа и пятую часть твитов за Хиллари Клинтон.
Распространение цифровых технологий, мобильного интернета, популярность соцсетей и других «новых медиа» привели к тому, что в ходе нынешней президентской кампании в США стали массово использоваться программы-боты, автоматически генерирующие передачу или создание контента, связанного с тем или кандидатом. Дуглас Гильбо, исследователь из Школы изучения коммуникативных технологий имени Вальтера Анненберга, Университет Пенсильвании, в статье для издания The Atlantic отметил, что «в эти президентские выборы объем, стратегия и потенциальный эффект автоматизированной коммуникации являются беспрецедентными — мы увидели самую настоящую войну ботов».
По словам эксперта, его команда обнаружила в Twitter «политических» ботов, генерирующих тысячи сообщений и даже собирающих подписчиков из реальных людей. Так, протрамповский аккаунт @amrightnow имеет в Twitter более 30 тыс. подписчиков. Этот твиттер-бот осуществляет массовую рассылку сообщений, направленных против Хиллари Клинтон. Например, во время последних теледебатов он создал или перепостил 1200 сообщений. Одновременно аккаунт @loserDonldTrump распространил около 2 тыс. сообщений против господина Трампа. «Эти боты представляют собой лишь небольшую часть политизированных программ, которые работают для закулисной манипуляции демократическим процессом»,— отмечает господин Гильбо.
Программы-боты и других автоматические средства для создания информационного потока или накрутки популярности не являются чем-то новым. Еще в 2014 году поп-исполнитель Джастин Бибер лишился 3,5 млн подписчиков в Instagram, когда администрация сервиса решила очистить его от фейковых аккаунтов. «С тех пор, как Facebook начал автоматически генерировать тренды в темах — без контроля со стороны человека, все это стало возможным,— отметил в интервью специализированному ресурсу CSOonline.com независимый исследователь Огюстин Фо.— Какие-то истории стали попадать в тренды благодаря работе ботов, а не их поддержке со стороны реальных пользователей».
Группа американских экспертов в области IT, политологии и социологии создала специальный проект Political Bots, в котором анализирует воздействие программ-ботов на общественное мнение. Проект зафиксировал массовые автоматические ретвиты по хештегам, связанным с главными кандидатами. Например #makeamericagreatagain («Сделай Америку великой снова» — один из слоганов Дональда Трампа) или #imwithher (Я вместе с ней, то есть Хиллари Клинтон). По подсчетам экспертов, треть твитов, использующих протрамповские хештеги, была генерирована программами-ботами, а в случае с проклинтоновскими твитами — одна пятая часть.
Директор по исследованиям Political Bots Сэм Вулли отмечает, что такой поток искусственных сообщений создает информационный фон, который может сильно влиять настроения в соцсетях и восприниматься как «реальные медиа». В результате становится все сложнее понять, что повлияло на выбор избирателей — мнение реальных людей или новые технологии.