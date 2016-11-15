У берегов Сирии после взлета с крейсера «Адмирал Кузнецов» разбился российский МиГ-29
В Средиземном море потерпел крушение российский истребитель МиГ-29. Военный самолет рухнул почти сразу же после взлета с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который несет службу у берегов Сирии
В Средиземном море потерпел крушение российский истребитель МиГ-29. Военный самолет рухнул почти сразу же после взлета с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который несет службу у берегов Сирии.
Всего с палубы «Адмирала Кузнецова» взлетели три истребителя. Один из них в воздухе начал испытывать технические трудности, развернулся обратно к крейсеру и упал в воду, сообщает Fox News.
Летчик МиГ-29 катапультировался. Его подобрал спасательный вертолет. Здоровью пилота ничего не угрожает.
В Минобороны России сообщили, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.
«Российская авианосная группа после авиапроисшествия продолжает действовать по плану, полеты продолжаются. Причиной авиапроисшествия при проведении тренировочных полетов в Средиземном море стала техническая неисправность», - говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.