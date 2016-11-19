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футбол
Александр Петров
Коммерсантъ
19 ноября 17:32

Китайцы дорого заплатят за английский футбол

АПЛ снова выгодно продала права на телетрансляции

Фото: Claro Cortes IV / Reuters

Английская премьер-лига (АПЛ) согласовала условия контракта на продажу прав на трансляции матчей английского первенства в Китае. По трехлетнему договору, который вступит в силу в 2019 году, китайская PPTV заплатит АПЛ в общей сложности $700 млн. Сделка позволит лиге упрочить свое и без того блестящее финансовое положение.

Английская премьер-лига и китайская компания PPTV — оператор платного телевидения, специализирующийся на формате pay-per-view,— согласовали условия сделки, согласно которой начиная с сезона-2019/20 PPTV будет транслировать матчи английского первенства. Об этом сообщил пресс-секретарь PPTV Сунь Сяобо. Он, правда, отметил, что подписи под договором еще не поставлены. "Но мы, это совершенно очевидно, выиграли тендер",— отметил Сунь Сяобо.

Соглашение предусматривает, что АПЛ получит от китайской компании в общей сложности $700 млн. Это в несколько раз больше, чем лига получает с китайского рынка сейчас. По действующему шестилетнему контракту (истекает по завершении сезона-2018/19) пекинская Super Sports Media должна заплатить АПЛ в общей сложности $145 млн. Впрочем, учитывая, какой популярностью в Китае в последние годы пользуется футбол, английский в частности (согласно опросам, не менее 170 млн жителей Китая относят себя к лицам, интересующимся именно событиями английской премьер-лиги), заранее было понятно, что параметры нового контракта с запасом перекроют условия прежнего соглашения.

Отметим также, что PPTV является структурным подразделением компании Suning Commerce Group, уже успевшей заявить о себе в футболе. Так, в июне 2016 года компания стала владельцем миланского "Интера", заплатив за контрольный пакет акций клуба €270 млн. Кроме того, Suning Commerce Group является владельцем китайского футбольного клуба "Цзянсу Сунин", который в этом году отметился двумя дорогостоящими приобретениями: сначала за €28 млн у "Челси" был куплен Рамирес, а затем клуб заплатил донецкому "Шахтеру" €50 млн за Алекса Тейшейру. В обоих случаях переходы игроков в китайскую команду улучшали рекорд Азии по трансферной стоимости футболиста.

Сделка с PPTV еще более упрочила и без того отличное финансовое положение АПЛ. Его база была заложена благодаря тому, что лига сумела продать права на телетрансляции на территории Великобритании за фантастические £5,1 млрд за три сезона (контракт вступил в силу в начале нынешнего первенства). Еще около £3 млрд АПЛ смогла гарантировать себе за счет продажи прав на показ матчей за пределами Великобритании. До сих пор ключевым из заграничных контрактов АПЛ было соглашение, подписанное в прошлом году с NBC. Оно предусматривает, что крупный американский вещатель получает права на показ матчей чемпионата Англии на шесть лет (контракт рассчитан до завершения сезона-2021/22), а взамен АПЛ причитается $1 млрд ($166 млн за сезон), что вдвое больше, чем полагалось по предыдущему соглашению между АПЛ и NBC. Однако, как видно, китайский контракт оказывается для АПЛ более выгодным — он будет приносить по $233 млн в год.

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Китайцы дорого заплатят за английский футбол
Английская премьер-лига согласовала условия контракта на продажу прав на трансляции матчей английского первенства в Китае. По трехлетнему договору китайская PPTV заплатит АПЛ в общей сложности $700 млн.
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