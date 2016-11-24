Спецслужбы Брюсселя сообщили о возможных терактах на рождественской ярмарке
Спецслужбы Бельгии получили сведения о подготовке терактов во время традиционной рождественской ярмарки «Зимние удовольствия». О планах террористов сообщает газета La Derniere Heure ...
Спецслужбы Бельгии получили сведения о подготовке терактов во время традиционной рождественской ярмарки «Зимние удовольствия» в Брюсселе. О планах террористов сообщает газета La Derniere Heure со ссылкой на источники в силовых структурах.
В то же время издание Le Soir со ссылкой на заявление представителей МВД сообщает, что пока нет доказательств существования реальной террористической угрозы.
Рождественскую ярмарку в бельгийской столице, которая пройдет с 25 ноября по 1 января, по традиции посещают свыше 1,5 миллиона человек, сообщает ТАСС.
Сообщения о возможных терактах в Брюсселе совпали с заявлением Госдепартамента США о подготовке боевиками «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ) взрывов в европейских городах во время рождественских и новогодних каникул.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что опасность может исходить не только от экстремистских группировок, но и от людей, «сочувствующих боевикам».