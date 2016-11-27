Было у революции начало
Умер Фидель Кастро
Фидель Кастро — одна из наиболее значимых исторических фигур XX века — скончался в возрасте 90 лет. Передав в 2006 году властные полномочия своему брату Раулю, лидер кубинской революции продолжал оставаться кумиром многих жителей острова и еще большего числа сторонников левых идеологий в других странах. Как это нередко бывает с деятелями такого масштаба, фигура Фиделя Кастро провоцировала ожесточенные споры, которые теперь могут лишь усилиться. Кубе же тем временем придется активнее готовиться к «жизни после Кастро».
О смерти 90-летнего лидера кубинской революции сообщил его брат, председатель Госсовета страны Рауль Кастро. По его словам, Фидель скончался вечером в пятницу и соответствии с его волей будет кремирован.
В последний раз Фидель Кастро появился на публике 15 ноября, когда принял в своей резиденции президента Вьетнама Чан Дай Куана. Одетый в спортивный костюм, как и всегда после ухода на пенсию, он улыбался своему собеседнику и, казалось, был бодр так же, как и пять, десять, пятнадцать лет назад. Как сообщили государственные СМИ, лидеры двух стран «обменялись опытом по темам экономического и социального развития в условиях изменения климата и вооруженных конфликтов в различных регионах, обсудили вопросы постоянно растущего населения мира, низкие цены на нефть, проблемы увеличения производства продовольствия в универсальном масштабе».
Никто не удивился бы, если все эти темы действительно долго и обстоятельно обсуждались. Геополитика Фиделя Кастро интересовала до последнего момента. Не имея возможности и сил для многочасовых публичных выступлений перед тысячами сторонников, он продолжал периодически писать колонки в газету Granma. Обличал Вашингтон, призывая его выплатить Гаване «много миллионов долларов» за торговое эмбарго. Обещал, что Куба «никогда не прекратит борьбу за мир и благосостояние всех людей». Восхищался «мужеством и интеллектом» народов Китая и России. Критиковал «антироссийское, антиукраинское и проимпериалистическое правительство» в Киеве.
Больше всего — и это было видно по колонкам — Фиделя Кастро, конечно, волновало будущее своей родины. Острова, в последние годы переживающего стремительные изменения, которые по своим масштабам уступают лишь тому слому системы, который произошел 1 января 1959 года, когда бородатые повстанцы вошли в Сантьяго — «вторую столицу» Кубы — а на следующий день заняли и столицу первую.
О том, что произошло дальше и кем стал Фидель Кастро — «кровавым диктатором» или «великим борцом с американским империализмом», будут спорить всегда – как спорят сейчас и об Иосифе Сталине, и об Иване Грозном. Ведь спорят не о событиях, произошедших более полувека назад на далеком карибском острове, а о современности, о том, что происходит здесь и сейчас. “История меня оправдает!» — заявил Фидель Кастро в 1953 году на судебном процессе о штурме казарм Монкада, по итогам которого был приговорен к 15 годам тюрьмы. Эта фраза стала крылатой, но спустя десятилетия ясно: никакого оправдания не будет и ожесточенные споры между «кастристами» и «антикастристами» не прекратятся и тогда, когда Куба станет типичной (или почти типичной) карибской страной.
Фиделю Кастро было непросто смириться с кубинской перестройкой. Иногда он выступал куда жестче, чем его брат. Спустя несколько дней после того, как Рауль Кастро и президент США Барак Обама по-дружески встретились в Гаване, Фидель подверг гостя критике. «Есть мнение, что каждый из нас подвергся риску сердечного приступа, слушая эти сладкоречивые заявления»,— иронично писал он, не уставая напоминать о многочисленных попытках Вашингтона свергнуть кубинское правительство.
Однако процессы шли своим чередом, и Куба менялась. Десять лет назад мобильные телефоны были на острове только у избранных, сейчас же все парки Гаваны, оборудованные wi-fi, забиты кубинцами, сидящими в интернете. Все меньше американских автораритетов ездит по улицам, и все больше их заменяют современные европейские машины. Все новые и новые люди пробуют себя в частном предпринимательстве. Но главное, впрочем, оставалось неизменным: достигшее катастрофических масштабов расслоение общества (нормальную жизнь на острове могут себе позволить разве что представители номенклатуры и те, кто так или иначе связан с туриндустрией) ликвидировать можно только путем кардинальных реформ.
И ими волей-неволей будет вынужден заняться даже не Рауль Кастро, а его преемник. Кастро-младший обещает уйти с поста главы Госсовета в 2018 году, а полномочия его преемника будут ограничены двумя сроками. И это, пусть и в условиях однопартийной системы, уже станет серьезным шагом вперед и не сможет не сказаться на острове. Лидеры кубинской оппозиции, с которыми ранее беседовал «Ъ», предупреждали: Рауль Кастро может сделать так, как поступил в 1952 году Рафаэль Трухильо в Доминиканской Республике — назначил президентом сына (Эктора Трухильо.— “Ъ”), который должен был согласовывать с ним каждое слово. «Или как в России, когда Владимир Путин ушел с поста президента в премьеры, а потом вернулся»,— добавляли они. Однако в любом случае перемены будет не остановить: кубинская революция, как показала смерть команданте Фиделя, все больше становится историей.