Виктор Янукович извинился за гибель людей во время беспорядков на Майдане
«Я особенно хочу обратиться к семьям пострадавших или тем, кто представляет их интересы сейчас в зале. Я хочу перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал все для того, чтобы этой трагедии не произошло» ...
Бывший президент Украины Виктор Янукович принес свои извинения семьям погибших во время акций протеста в центре Киева зимой 2014 года.
«Я особенно хочу обратиться к семьям пострадавших или тем, кто представляет их интересы сейчас в зале. Я хочу перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал все для того, чтобы этой трагедии не произошло», - заявил Янукович во время допроса в Ростовском суде в России.
В то же время экс-президент возложил ответственность за события на Майдане Незалежности на лидеров протеста.
«Это выгодно лидерам Майдана, которые захватили власть. Это было не выгодно президенту, то есть мне, и моей команде. Мы делали все, чтобы этого [кровопролития] не допустить», - заявил Янукович, слова которого приводит ТАСС.
В ходе допроса Виктор Янукович также заявил, что не слагал с себя полномочий президента.
Напомним, Виктор Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014 года он был свергнут в результате государственного переворота. Янукович покинул Украину и перебрался в Россию.
В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.