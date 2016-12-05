ВКС России потеряли второй истребитель с авианосца «Адмирал Кузнецов»
Воздушно-космические силы России потеряли в Сирии еще один военный самолет. В понедельник, 5 декабря, стало известно, что истребитель Су-33 упал в море при посадке на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» после выполнения боевой задачи в Сирии
Воздушно-космические силы России потеряли в Сирии еще один военный самолет. В понедельник, 5 декабря, стало известно, что истребитель Су-33 упал в море при посадке на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» после выполнения боевой задачи в Сирии. Летчик катапультировался и был подобран из воды спасательным вертолетом.
По предварительным данным, самолет упал при втором заходе на посадку, в хороших погодных условиях.
В Минобороне России подтвердили потерю СУ-33, добавив, что инцидент произошел из-за обрыва троса аэрофинишера.
Напомним, что это уже второй случай потери военного самолета. 14 ноября 2016 года истребитель МиГ-29КР упал в Средиземное море из-за выработки топлива в ожидании ремонта поврежденного аэрофинишера.
В Кремле, комментируя потерю военного самолета, заявили, что российские военные выполняют в Сирии «тяжелую и героическую работу».
«Это очень напряженная, сложная и героическая работа. Речь идет в первую очередь о том, что пилот остался жив», - заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.